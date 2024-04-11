На предприятии ГК «Титан» начались испытания новых отечественных катализаторов

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Катализаторы такого типа нужны для производства изопропилбензола. В промышленных масштабах в России они не производятся, но благодаря сотрудничеству ГК «Титан» с ведущим научным институтом России в будущем отрасль будет менее зависима от импорта.
Катализаторы — это вещества, которые ускоряют химические процессы и делают их более эффективными. С их помощью из одного и того же объема сырья можно в несколько раз быстрее получить больший объем продукции, потому использование катализаторов в промышленности крайне важно.
Сотрудничество ГК «Титан» с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН реализуется в рамках развития отечественного НИОКР в нефтехимии. Сейчас перед учеными стоит задача отработать новую технологию для ее дальнейшего внедрения в промышленное производство. Испытания ведутся на базе лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»).
«Сегодня на предприятии действует аналогичная установка алкилирования бензола пропиленом, предназначенная для получения кумола с использованием в качестве катализаторов цеолитсодержащие системы. Предполагается, что наше совместное с ИНХС РАН ноу-хау в скором времени позволит заместить импортные аналоги, которые помимо проблем с поставкой имеют еще один немаловажный нюанс — ограниченный срок годности. Испытания уже начались и проходят успешно», — рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.
После испытаний опытных образцов разработчики перейдут к следующему этапу — выпуску промышленных партий катализаторов. Предполагается, что к 2026 году на «Омском каучуке» получится наладить производство изопропилбензола с использованием отечественного сырья.
Работа по созданию импортозамещающей продукции ведется в рамках участия ГК «Титан» в реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Сотрудничество позволяет на основе инновационных отечественных научных разработок создать экологически безопасные промышленные производства базовых высокотехнологичных химических продуктов широкого спектра применения.
Для справки: группа компаний «Титан» — российский холдинг, занимающийся производством продуктов химии и нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики России. Он создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, разрабатывает и внедряет инновационные и экологичные технологии в производственный процесс.