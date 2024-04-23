30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала

Напомним: Владимир Кара-Мурза* был арестован в апреле 2023 года. Позже его приговорили к 25 годам заключения за распространение заведомо ложной информации об армии, участие в деятельности «нежелательной организации» и госизмену. В конце января появлялись данные о том, что заключенного увезли из омской ИК-6 в неизвестном направлении, но официального подтверждения они не получили.