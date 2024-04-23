30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Советский районный суд Омска принял решение по административному делу в отношении Владимира Кара-Мурзы* — оппозиционного журналиста и политика, который отбывает наказание в омской исправительной колонии №6. Из судебных документов следует, что ответчик с декабря 2023 года по февраль 2024 года опубликовал в своем телеграм-канале ряд постов, не указав в тексте, что он является иностранным агентом.
Кара-Мурза* признал, что тексты действительно публиковались.
— Из его пояснений следует, — сообщили в пресс-службе Омского облсуда, — что публикация материалов в мессенджере Telegram осуществлялась его командой, которой он передавал тексты публикаций через письма. Просил производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава и события административного правонарушения.
Суд наложил на Кара-Мурзу* штраф в 30 тысяч рублей. Известно, что это решение уже оспорено: подана апелляционная жалоба.
Напомним: Владимир Кара-Мурза* был арестован в апреле 2023 года. Позже его приговорили к 25 годам заключения за распространение заведомо ложной информации об армии, участие в деятельности «нежелательной организации» и госизмену. В конце января появлялись данные о том, что заключенного увезли из омской ИК-6 в неизвестном направлении, но официального подтверждения они не получили.
*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом.