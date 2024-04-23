Священник-нацист, повышение тарифов и лесные пожары. Омск во вторник

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Сегодня сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали 57-летнего священника: информации, предоставленной ведомствами, мужчина проповедовал превосходство украинцев над русскими, а все другие вероисповедания в его проповедях ущемлялись. Кроме того, в трапезной его прихода были обнаружены не совсем обычные иконы: на них образ Богородицы «сопровождали» украинские пособники нацизма.
И, увы, это действительно так: уже 25 апреля цена проезда увеличится — об этом сообщил департамент транспорта мэрии. В среднем — все станет на 5 рублей дороже для всех категорий граждан. Причина повышения заключается в том, что все эти маршруты — с нерегулируемым тарифом, а значит, местные власти никак не смогут препятствовать росту цен. Ну, а какие именно маршруты станут дороже — в материале ниже:
Корреспондент Города55 пообщался с директором лесхоза, чтобы узнать все нюансы этого нелегкого дела. Тем более, «горячий сезон» уже начался — не так давно в регионе зафиксировали первый лесной пожар, а в области введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня. Чем может обернуться его выход из-под контроля и как это предотвращают — можно узнать в следующем материале: