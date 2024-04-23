Священник-нацист, повышение тарифов и лесные пожары. Омск во вторник

И, увы, это действительно так: уже 25 апреля цена проезда увеличится — об этом сообщил департамент транспорта мэрии. В среднем — все станет на 5 рублей дороже для всех категорий граждан. Причина повышения заключается в том, что все эти маршруты — с нерегулируемым тарифом, а значит, местные власти никак не смогут препятствовать росту цен. Ну, а какие именно маршруты станут дороже — в материале ниже: