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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Священник-нацист, повышение тарифов и лесные пожары. Омск во вторник

Священник-нацист, повышение тарифов и лесные пожары. Омск во вторник

23 апреля 2024, 14:03
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Задержание священника украинской греко-католической церкви.

Сегодня сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали 57-летнего священника: информации, предоставленной ведомствами, мужчина проповедовал превосходство украинцев над русскими, а все другие вероисповедания в его проповедях ущемлялись. Кроме того, в трапезной его прихода были обнаружены не совсем обычные иконы: на них образ Богородицы «сопровождали» украинские пособники нацизма.

В Омске задержали священника-нациста
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Новость №2. Повышение тарифа на 39 маршрутах Омска.

И, увы, это действительно так: уже 25 апреля цена проезда увеличится — об этом сообщил департамент транспорта мэрии. В среднем — все станет на 5 рублей дороже для всех категорий граждан. Причина повышения заключается в том, что все эти маршруты — с нерегулируемым тарифом, а значит, местные власти никак не смогут препятствовать росту цен. Ну, а какие именно маршруты станут дороже — в материале ниже:

Готовьтесь раскошеливаться. В Омске подорожает проезд сразу на 39 частных маршрутах
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Новость №3. Как борются с огнем в Омской области.

Корреспондент Города55 пообщался с директором лесхоза, чтобы узнать все нюансы этого нелегкого дела. Тем более, «горячий сезон» уже начался — не так давно в регионе зафиксировали первый лесной пожар, а в области введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня. Чем может обернуться его выход из-под контроля и как это предотвращают — можно узнать в следующем материале:

Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Тарифы#Москва#Лесные пожары
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Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
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