Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары

В лесах Омской области наступает жаркая пора в прямом смысле этого слова. Первый лесной пожар уже произошел рядом с Крутинкой 22 апреля. С возгоранием справились сотрудники местного лесхоза, не дали огню распространиться на большую площадь. С середины апреля в области ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать в течение двух месяцев. Корреспондент Города55 Евгений Игишев узнал, как в регионе борются с огнем в лесах. На вопросы ответил глава Муромцевского лесхоза Алексей Добычин.