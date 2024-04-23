Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В лесах Омской области наступает жаркая пора в прямом смысле этого слова. Первый лесной пожар уже произошел рядом с Крутинкой 22 апреля. С возгоранием справились сотрудники местного лесхоза, не дали огню распространиться на большую площадь. С середины апреля в области ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать в течение двух месяцев. Корреспондент Города55 Евгений Игишев узнал, как в регионе борются с огнем в лесах. На вопросы ответил глава Муромцевского лесхоза Алексей Добычин.
Алексей Добычин трудится в лесном хозяйстве уже 25 лет. Для него и других сотрудников лесхоза время сейчас напряженное.
«Муромцевский район делится на две зоны: таежная часть и болотно-лесостепная часть. В разных частях свои стихии пожаров. Они отличаются друг от друга. Болотные и лесостепные тушим в основном встречным огнем. А таежные части у нас поделены на кварталы. Каждый квартал опахан друг от друга. Там пожар тушат по направлению от минерализованной полосы. Применяется пахотная техника, проводят выжигание в сторону пожара, — объяснил директор лесхоза.
Справка. Встречный пал (встречный огонь, отжиг) — способ тушения лесных и степных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня.
А вот как проводят опахивание земли на примере пожара в Крутинском районе. Там огонь перекинулся на лес со стихийной свалки.
Пожары в лесу по уровню интенсивности бывают низовыми, устойчивыми, верховыми и почвенными. В последнем случае горит торфяник, но такого, к счастью, в Муромцевском районе не было около 10 лет, рассказал директор лесхоза.
«Ландшафтные пожары бывают [площадью] до 5 тысяч гектаров. В тайге максимум было тысяча гектаров. Это крупные пожары, которые тяжело тушить. За Тарой у нас красивые таежные места, им больше внимания уделяем по охране леса от пожара, — объясняет Алексей Добычин. — При возгорании поднимаем все силы и средства, потому что хвойные насаждения подвергаются более интенсивному горению. Если даже опашка есть вокруг леса, ее ширины не всегда хватает, чтобы остановить горение леса. В таких случаях применяют и ручное тушение, и пожарные машины, и пахотную технику. Главное — отсечь огонь».
В настоящее время в лесхозах Омской области работают 493 сотрудника, задействованных на тушении пожаров, рассказали Городу55 в ГУЛХ Омской области. В прошлом году на этих должностях трудились 561 человек, а пять лет назад — 519. В ведомстве рассказали, что по нормативу численность сотрудников в Омской области должна составлять не менее 420.
«В 2019 году средний уровень заработной платы этих специалистов составлял по Омской области 25 192,4 рубля, в 2023 году — 31 487,2 рубля. Никаких льгот для работников лесхоза, связанных с их деятельностью, не предусмотрено», — сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона.
В 2024 году на тушении пожаров задействуют 264 единицы техники, 5 машин спишут из-за неисправного состояния. В 2023 году автопарк лесхозов для борьбы с огнем состоял из 268 машин, в 2019 году — из 252. Технику в последние пять лет покупают по федеральному проекту «Сохранение лесов».
«В целом по региону потребность лесхозов в новой технике составляет 12 единиц, 4 из них будет закуплено в текущем году», — добавили в омском ГУЛХ.
Тушение пожаров — дело комплексное. Начинается все с диспетчерского пункта лесопожарной станции.
«Для предотвращения пожаров используем видеонаблюдение. Несколько камер стоят на наблюдательных вышках. Управляет ими диспетчер. Также у него имеется доступ к спутнику, радиосвязь с бригадами и руководителями тушения. Также у нас есть патрулирование на автотранспорте», — рассказал Алексей Добычин.
Часы дежурного патрулирования напрямую зависят от класса пожарной опасности. Чем он выше, тем часов дежурства больше. Иногда доходит до круглых суток. В Муромцевском лесхозе готовятся к маю, когда наступит самый опасный период в плане лесных пожаров.
«Класс пожарной опасности обновляется каждый день. Зависит от обстановки, от погоды. Если пожар обнаружили, то техника с патрулирования отправляется на тушение. Все это прописано в правилах и контролируется федеральным ведомством», — добавил директор лесхоза.
В тушении лесных пожаров лесхозы рассчитывают только на свои силы.
«Добровольческих бригад, можно сказать, не существует. Государство пытается сделать какие-то отряды на „бумаге“, но по факту никаких пожарных добровольных мы не видим. Единственные, кто помогает, — главы сельских поселений, у которых это входит в служебные обязанности. Мы сталкиваемся с ландшафтными пожарами, когда горят несколько категорий земель: сельскохозяйственные земли, лесной фонд, земли поселений. Где сплошной лес, там только наша ответственность. Если на фермерские хозяйства переходит огонь, то там помогают местные жители», — поделился Алексей Добычин.
Если существует угроза для населенных пунктов, то подключается МЧС. В ведомстве рассказали, что в Омской области ежедневно на боевое дежурство заступает около 500 человек личного состава и 136 единиц основной и специальной пожарной техники.
Крупные пожары в лесах происходят ежегодно. Алексей Добычин вспоминает прошлогодний случай в Артыне. Лес горел несколько суток.
«К тушению привлекали „Авиалесоохрану“ из Красноярска. Горело более 140 гектаров хвойного леса. Тяжелый пожар. Ветер. Много людей, много техники. Слава богу, никто не пострадал», — рассказал Алексей Добычин.
Как рассказали в ГУЛХ Омской области, на том пожаре работали 28 человек из Муромцевского лесхоза. Тушить огонь помогали больше 50 человек из Федеральной «Авиалесоохраны», среди которых 39 парашютистов-десантников. Задействовали 16 единиц техники: автоцистерны, тракторы с бульдозерным оборудованием, автомобили «Егерь».
Случаев гибели людей на лесных пожарах в Муромцевском районе, к счастью, не происходило.
«Последние годы нам пока везет, хоть тяжелые пожары везде. Скажу „пока“, потому что никак нельзя застраховаться от несчастных случаев. Видел, как горел 24-колесный трал. Трактор „МТЗ“ у нас на глазах загорелся вместе с человеком. Хорошо, что водитель успел выбраться оттуда. Разные случаи были», — заключил Алексей Добычин и отправился на патрулирование леса.
Напомним, прошлой весной Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил о серьезном риске возгораний в мае в Омской области.