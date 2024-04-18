Опасная обстановка. В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию

В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию, об этом пишет «NGS55.RU» со ссылкой на федерацию омских профсоюзов. Причина такого решения — неблагоприятная обстановка для массовых мероприятий. В честь Дня международной солидарности трудящихся состоится концерт, однако на него смогут попасть только сотрудники городских профсоюзных организаций.