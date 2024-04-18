Опасная обстановка. В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию, об этом пишет «NGS55.RU» со ссылкой на федерацию омских профсоюзов. Причина такого решения — неблагоприятная обстановка для массовых мероприятий. В честь Дня международной солидарности трудящихся состоится концерт, однако на него смогут попасть только сотрудники городских профсоюзных организаций.
Концерт пройдет 1 мая в Музыкальном театре, время начала — 14:00. В программу войдут выступления региональных артистов. Кроме того, планируется организовать чествование трудовых династий и наставников и провести спортивные мероприятия для семей с детьми.
Напомним, что в этом году также не будет салюта на 9 Мая, такое решение приняли на заседании областного оргкомитета «Победа». По слова губернатора, он состоится тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.