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Опасная обстановка. В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию

18 апреля 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
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В этом году в Омске не будут организовывать Первомайскую демонстрацию

Об отказе от проведения Первомайской демонстрации сообщили в федерации омских профсоюзов, причина такого решения — неблагоприятная обстановка для массовых мероприятий.

В этом году в Омске не будут проводить Первомайскую демонстрацию, об этом пишет «NGS55.RU» со ссылкой на федерацию омских профсоюзов. Причина такого решения — неблагоприятная обстановка для массовых мероприятий. В честь Дня международной солидарности трудящихся состоится концерт, однако на него смогут попасть только сотрудники городских профсоюзных организаций.

Концерт пройдет 1 мая в Музыкальном театре, время начала — 14:00. В программу войдут выступления региональных артистов. Кроме того, планируется организовать чествование трудовых династий и наставников и провести спортивные мероприятия для семей с детьми.

Напомним, что в этом году также не будет салюта на 9 Мая, такое решение приняли на заседании областного оргкомитета «Победа». По слова губернатора, он состоится тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.

Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мероприятие#Мероприятия#Новости#Массовые мероприятия#Демонстрация#Первомайская демонстрация
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