В Омске появятся еще две мемориальные доски

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, о мемориальных досках. Депутатам предложили установить сразу два новых мемориальных объекта. Один из них появится на здании Западно-Сибирского центра ФМБА России на Красном пути, и на нем будет имя Виктора Юргеля — хирурга, заслуженного врача РСФСР. Вторая доска появится на здании школы №15 на 21-й Амурской, и на ней будет имя Артема Просвирякова, военного, который участвовал в СВО и погиб в сентябре 2023 года в Донецкой Народной Республике.
— Установка мемориальной доски увековечит память об А. Г. Просвирякове, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке.
Город55 уже писал о том, что обе инициативы прошли через комитеты городского Совета. На пленарном заседании депутаты поддержали установку досок.
Напомним: о новых мемориальных досках говорят практически на каждом пленарном заседании Горсовета. В прошлом году депутаты согласились с тем, что нужно выработать единую концепцию, в рамках которой принимались бы решения об установке и разрабатывался бы дизайн каждого мемориального объекта, но пока эта идея остается нереализованной.