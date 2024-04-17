Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Омские депутаты одобрили сразу две новые мемориальные доски

В Омске появятся еще две мемориальные доски

17 апреля 2024, 12:53
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили сразу две новые мемориальные доски

Это будут объекты с именами заслуженного хирурга и военного, погибшего на СВО.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, о мемориальных досках. Депутатам предложили установить сразу два новых мемориальных объекта. Один из них появится на здании Западно-Сибирского центра ФМБА России на Красном пути, и на нем будет имя Виктора Юргеля — хирурга, заслуженного врача РСФСР. Вторая доска появится на здании школы №15 на 21-й Амурской, и на ней будет имя Артема Просвирякова, военного, который участвовал в СВО и погиб в сентябре 2023 года в Донецкой Народной Республике.

— Установка мемориальной доски увековечит память об А. Г. Просвирякове, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке.

Город55 уже писал о том, что обе инициативы прошли через комитеты городского Совета. На пленарном заседании депутаты поддержали установку досок.

Напомним: о новых мемориальных досках говорят практически на каждом пленарном заседании Горсовета. В прошлом году депутаты согласились с тем, что нужно выработать единую концепцию, в рамках которой принимались бы решения об установке и разрабатывался бы дизайн каждого мемориального объекта, но пока эта идея остается нереализованной.

В Омске появится мемориальная доска с именем хирурга Виктора Юргеля
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
Подпишитесь
Эксклюзив. Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
Сегодня, 09:37
Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно
Сегодня, 05:33
Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
Сегодня, 06:41
«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов
Сегодня, 07:57
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
Сегодня, 06:32
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
Сегодня, 10:41
"