В Омске появятся еще две мемориальные доски

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, о мемориальных досках. Депутатам предложили установить сразу два новых мемориальных объекта. Один из них появится на здании Западно-Сибирского центра ФМБА России на Красном пути, и на нем будет имя Виктора Юргеля — хирурга, заслуженного врача РСФСР. Вторая доска появится на здании школы №15 на 21-й Амурской, и на ней будет имя Артема Просвирякова, военного, который участвовал в СВО и погиб в сентябре 2023 года в Донецкой Народной Республике.