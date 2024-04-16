Беляк, русак, тумак. Почему не надо «спасать» зайцев, родившихся весной и осенью

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В марте в лесах Омской области появились первые маленькие зайчата — настовички. В это время днем снег подтаивает под теплыми солнечными лучами, а ночью подмерзает. Образуется корка — наст, отсюда и название первого в году выводка зайцев.
Первый выводок обычно самый немногочисленный по заячьим меркам, всего два-три детеныша. Выживаемость среди настовичков достаточно низкая. А вот самое крепкое и многочисленное потомство у зайцев появится в начале мая-июне.
В Омской области «заячьи свадьбы» проходят минимум трижды, и последние зайчата, листопадники, рождаются в августе, а иногда и в начале сентября.
Как рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута, в Омской области обитает два вида зайцев: заяц-беляк и заяц-русак. Первый населяет лесную зону Омской области и северную лесостепь и предпочитает держаться внутри лесных массивов. За счет широких и пушистых задних лап он спокойно может передвигаться по глубокому и рыхлому снегу, но чаще идет по тропам.
Заяц-беляк зимой имеет белый окрас, при этом кончики ушей у него остаются черными. А уже весной он приобретает рыжую и коричневую защитную окраску, чтобы скрываться от хищников.
Заяц-русак, в отличие от беляка, — обитатель открытых пространств. Он населяет в Омской области степные пространства и лесостепи. Живет также в полезащитных лесных полосах, в придорожных лесополосах, в полях, сенокосах, пастбищах и других сельскохозяйственных неудобьях, которые используют для укрытия. Считается, что граница распространения зайца-русака связана с глубиной снежного покрова в зимний период. Его лапы менее приспособлены для передвижения по рыхлому снегу, и для зайца-русака высота снежного покрова 40 см критична.
Оба вида зайцев могут спариваться между собой. Результатом такой «любви» становятся гибриды, которых называют «тумаки».
Несмотря на внешнее сходство, зайцы и кролики — это два разных вида млекопитающих. Они различаются не только поведением, но и биологическими особенностями. Кролик — это одомашненное животное, а заяц — активное дикое животное, которое нельзя приручить. Дикие животные приспособлены выживать в естественной среде обитания, а вот домашние животные полезны для человека, но совсем не имеют навыков для существования в дикой природе.
Однако случается, что люди во время прогулки по «месту жительства» зайцев забывают об этих различиях и подбирают зайчат, тем самым вмешиваясь в естественные процессы. Чаще всего подбирают зайчат «без мамы», но для этих животных оставление потомства без внимания — нормальное явление.
Дело в том, что зайчата рождаются зрячими, покрытыми теплым густым мехом. Зайчата способны вытерпеть до 24 часов голодания, пока мать ищет пропитание. Спустя полтора месяца зайчата начинают питаться растительным кормом, и с этого момента они готовы к одиночному и самостоятельному образу жизни.
«Как правило, люди подбирают совсем маленьких зайчат — подсосных, так как те не способны убежать от человека и пытаются затаиться в надежде, что он пройдет мимо. Как и любые другие „молочные“ детеныши, зайчата очень специфичны в плане ухода. Им требуется питательное и хорошо усвояемое молоко, аналогичное заячьему, — объяснила основательница центра реабилитации диких животных „Дом Зайца“ Кристина Григорьева. — Не стоит еще забывать о том, что дикие животные не стерильны и инфекции из природы склонны обостряться на фоне стресса. В результате, в руках неопытных людей, ежегодно гибнет от 83 до 95% подобранных зайчат. Это несколько тысяч животных по всей России».
Кристина Григорьева занимается реабилитацией диких зайцев восьмой год, и, по ее словам, ежегодно сердобольные люди пытаются пристроить в ветеринарные клиники, природоохранные организации «спасенных» зайчат или выкормить их самостоятельно.
«Даже если заяц выживет и ему повезет вырасти здоровым, то, воспитываясь в домашних условиях — он не сможет вернуться в природу. Для адаптации на воле потребуется специальная подготовка в просторном обустроенном вольере, с природным кормом и собратьями. Это необходимо, чтобы животное могло добыть корм и уйти от хищников, — рассказывает Кристина Григорьева. — Оставить зайца у себя как питомца — идея не из лучших. Это животное не терпит замкнутых пространств — ему нужно много движения».
Что делать, если увидели зайчонка в природе?
Если детеныш сидит на месте, замирает, возле него нет пожара, он не находится в зоне движения автомобилей, на него не напал хищник, то следует пройти мимо.
Когда зайчонку нужна помощь?
Если малыш находится в зоне пала травы, наводнения, имеет открытые раны или подвергся нападению — значит, ему нужна правильно оказанная помощь:
Перед любыми действиями следует проконсультироваться со специалистами. Обратиться с вопросом можно в Центр реабилитации диких животных «Дом Зайца» 8-925-841-04-61 (в любое время).
Если животному нужна помощь, то нужно быть готовым перенаправить его в один из центров реабилитации диких животных, где смогут оказать правильный уход и содержание: вылечить, вырастить и подготовить к возвращению обратно в природу, если это возможно. Ближайшие такие центры от Омска находятся в Новосибирске и в Тюмени.
Ранее Город55 рассказывал об эксперименте с подкормкой диких животных в естественных условиях. Речь идет о засевании кормовых полей. Осенью 2022 года специалисты БУ «Управление по охране животного мира» посеяли свыше 203 гектаров в трех заказниках в Любинском, Муромцевском и Саргатском районах. Подробнее — в материале ниже.