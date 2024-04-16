Беляк, русак, тумак. Почему не надо «спасать» зайцев, родившихся весной и осенью

Заяц-русак, в отличие от беляка, — обитатель открытых пространств. Он населяет в Омской области степные пространства и лесостепи. Живет также в полезащитных лесных полосах, в придорожных лесополосах, в полях, сенокосах, пастбищах и других сельскохозяйственных неудобьях, которые используют для укрытия. Считается, что граница распространения зайца-русака связана с глубиной снежного покрова в зимний период. Его лапы менее приспособлены для передвижения по рыхлому снегу, и для зайца-русака высота снежного покрова 40 см критична.