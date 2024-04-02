По договоренности. В Омскую область приедут дети из Белгорода

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из региона, подверженного массовым обстрелам, скоро направятся в Омскую область. Как следует из публикации губернатора в соцсети, он уже лично договорился о размещении в Виталием Хоценко. Однако глава омского региона комментариев на эту тему еще не давал.
Кроме Омской области, юных белгородцев примут Анапа, Тула, Ульяновск, Республика Татарстан и другие субъекты РФ.
«Не устану говорить слова благодарности нашим друзьям-коллегам-губернаторам, которые встречают детей и помогают справиться с трудной ситуацией, организовать обучение, творческую, развлекательную, познавательную программу», — написал Вячеслав Гладков.