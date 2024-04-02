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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

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По договоренности. В Омскую область приедут дети из Белгорода

2 апреля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
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Омская область готовится принять детей из Белгорода

Об отправлении детей в Омскую область рассказал губернатор Белгородской области, которая сейчас находится под обстрелами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из региона, подверженного массовым обстрелам, скоро направятся в Омскую область. Как следует из публикации губернатора в соцсети, он уже лично договорился о размещении в Виталием Хоценко. Однако глава омского региона комментариев на эту тему еще не давал.

Кроме Омской области, юных белгородцев примут Анапа, Тула, Ульяновск, Республика Татарстан и другие субъекты РФ.

«Не устану говорить слова благодарности нашим друзьям-коллегам-губернаторам, которые встречают детей и помогают справиться с трудной ситуацией, организовать обучение, творческую, развлекательную, познавательную программу», — написал Вячеслав Гладков.
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#Омск#Омская область#Безопасность#Дети#Несовершеннолетние дети#Новости#Пострадавшие дети#Переезд#Анастасия Баянова
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