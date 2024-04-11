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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

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Updated Сегодня, 03:09

«Ангара-А5»

Уже сегодня! «Роскосмос» впервые запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный

11 апреля 2024, 03:05
Фото: Роскосмос
«Ангара-А5»

Стало известно, когда впервые омскую «Ангару» запустят с космодрома «Восточный»

В Роскосмосе сообщили, что госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Старт запланирован на сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня по московскому времени.

Сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня по московскому времени впервые состоится запуск омской ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный. В Роскосмосе сообщили, что государственная комиссия дала разрешение на запуск «Ангары-А5».

«Ангара-А5»«Ангара-А5»
«Ангара-А5»«Ангара-А5»
«Ангара-А5»«Ангара-А5»
«Ангара-А5»«Ангара-А5»
«Ангара-А5»
Фото: Роскосмос

Стоит отметить, что это будет уже третья попытка запуска. Изначально старт был запланирован на вторник, 9 апреля, но его отменили из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Затем запуск перенесли на следующий день, но и вчера он не состоялся. На данный момент причина отмены запуска неизвестна.

Напомним, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой-носителем, поскольку она не использует токсичные компоненты топлива. Это делает ее выгодной альтернативой для замены ракеты-носителя «Протон-М». В ближайшей перспективе «Ангара» полностью заменит «Протон-М».

Теперь точно. «Роскосмос» запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже сегодня
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#Общество#Омск#Омская область#Роскосмос#Новости#Топливо#Ангара#Космодром Восточный#Ангара-А5
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