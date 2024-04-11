Уже сегодня! «Роскосмос» впервые запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
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Updated Сегодня, 03:09
Сегодня, 11 апреля, в 12 часов дня по московскому времени впервые состоится запуск омской ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный. В Роскосмосе сообщили, что государственная комиссия дала разрешение на запуск «Ангары-А5».
Стоит отметить, что это будет уже третья попытка запуска. Изначально старт был запланирован на вторник, 9 апреля, но его отменили из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Затем запуск перенесли на следующий день, но и вчера он не состоялся. На данный момент причина отмены запуска неизвестна.
Напомним, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой-носителем, поскольку она не использует токсичные компоненты топлива. Это делает ее выгодной альтернативой для замены ракеты-носителя «Протон-М». В ближайшей перспективе «Ангара» полностью заменит «Протон-М».