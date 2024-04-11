Уже сегодня! «Роскосмос» впервые запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный

Стоит отметить, что это будет уже третья попытка запуска. Изначально старт был запланирован на вторник, 9 апреля, но его отменили из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Затем запуск перенесли на следующий день, но и вчера он не состоялся. На данный момент причина отмены запуска неизвестна.