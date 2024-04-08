На старт, внимание, пуск. Омскую ракету «Ангара-А5» запустят в космос 9 апреля

«Ангару-А5» произвели на омском заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года. Но ранее с этого космодрома запускались только 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». А запуск «Ангары» легкого и тяжелого класса пока происходил только с космодрома Плесецк в Архангельской области.