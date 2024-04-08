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Posted Вчера, 02:14

Published Вчера, 02:14

Modified Вчера, 02:17

Updated Вчера, 02:17

Стало известно время запуска в космос омской ракеты «Ангара-А5»

На старт, внимание, пуск. Омскую ракету «Ангара-А5» запустят в космос 9 апреля

8 апреля 2024, 02:14
Фото: Космический центр «Восточный»

Стало известно время запуска в космос омской ракеты «Ангара-А5»

Ракету тяжелого класса произвели на омском заводе «Полет».

Уже завтра, 9 апреля, с космодрома Восточный планируют запустить ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Произойдет это, как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, около 12.00 по московскому времени.

«Ангару-А5» произвели на омском заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года. Но ранее с этого космодрома запускались только 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». А запуск «Ангары» легкого и тяжелого класса пока происходил только с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что по пути из Омска до космодрома «Восточный» из выгонов исчезли компьютеры. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами
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#Общество#Космос#Омск#Россия#Ракета#Новости#ПО "Полет"#Ангара#Запуск ракеты#Юлия Истомина#Космодром Восточный#Ангара-А5
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