На старт, внимание, пуск. Омскую ракету «Ангара-А5» запустят в космос 9 апреля

Posted Вчера, 02:14
Published Вчера, 02:14
Modified Вчера, 02:17
Updated Вчера, 02:17
Уже завтра, 9 апреля, с космодрома Восточный планируют запустить ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Произойдет это, как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, около 12.00 по московскому времени.
«Ангару-А5» произвели на омском заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года. Но ранее с этого космодрома запускались только 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». А запуск «Ангары» легкого и тяжелого класса пока происходил только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что по пути из Омска до космодрома «Восточный» из выгонов исчезли компьютеры. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.