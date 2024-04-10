Теперь точно. «Роскосмос» запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже сегодня

Напомним, что вчера, 9 апреля, запуск ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный не состоялся. Согласно записи онлайн-трансляции, была дана команда «отбой пуска». Интересно, что перед пуском уже было выполнено несколько шагов, но в последний момент запуск был отменен.