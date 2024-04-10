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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Стало известно, когда омскую «Ангару» запустят с космодрома «Восточный»

Теперь точно. «Роскосмос» запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже сегодня

10 апреля 2024, 04:35
Фото: Роскосмос

Стало известно, когда омскую «Ангару» запустят с космодрома «Восточный»

Роскосмос объявил, что госкомиссия допустила ракету «Ангара-5» к первому запуску с космодрома Восточный. Запуск пройдет уже сегодня, 10 апреля.

В Роскосмосе объявили, что госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с космодрома Восточный. Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» состоится сегодня, 10 апреля, в 12 часов дня по московскому времени, а прямая трансляция начнется в 11:30.

«Этот пуск откроет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса „Амур“ с ракетами-носителями тяжелого класса „Ангара“ на космодроме Восточный», — рассказали в Роскосмосе.
старт «Ангары-А5»старт «Ангары-А5»
старт «Ангары-А5»старт «Ангары-А5»
старт «Ангары-А5»старт «Ангары-А5»
старт «Ангары-А5»старт «Ангары-А5»
старт «Ангары-А5»
Фото: Роскосмос

Также стоит отметить, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой-носителем, так как она не использует токсичные компоненты топлива. Это выгодно отличает ее от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

Напомним, что вчера, 9 апреля, запуск ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный не состоялся. Согласно записи онлайн-трансляции, была дана команда «отбой пуска». Интересно, что перед пуском уже было выполнено несколько шагов, но в последний момент запуск был отменен.

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