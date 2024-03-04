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Топ арбитража. Черкизовский завод и Россети против омских компаний

Топ арбитража. Миллиард за электричество и банкротство «Омскоблводопровода»

4 марта 2024, 12:03
Фото: 1MI

Топ арбитража. Черкизовский завод и Россети против омских компаний

За февраль 2024 года в Арбитражный суд Омской области поступило 884 дела. Объем финансовых претензий по крупнейшему иску превысил 1 млрд рублей. Рассказываем подробности.

1-е место. «Пит-Продукт» против «Продтехнологий»

Еще одно дело, в котором на кону больше миллиарда, — тяжба ООО «Пит-Продукт» с ООО «Продтехнологии». Истец производит колбасу в Ленинградской области, а ответчик производит «продукцию из мяса убойных животных и мяса птицы» в Большеречье, так что у двух фирм явно есть общие интересы. По мнению ленинградцев, большереченцы задолжали им 1 млрд 224 млн за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «Старорусские». Истец хотел участвовать в судебном процессе из Липецка через систему видеоконференцсвязи, но ему в этом было отказано: в омском арбитраже нет соответствующих технических возможностей.

Отметим, что учредитель «Продтехнологий» Олег Неверов владеет еще и ООО «Торговая гильдия-21 век», которое продает оптом мясо и мясную продукцию. Годовой оборот каждого из этих двух активов — примерно 2 млрд рублей.

2-е место. Черкизовский мясоперерабатывающий завод против «Продтехнологий»

Еще одно мясоперерабатывающее предприятие (на этот раз из Москвы) хочет взыскать с большереченской компании 575 млн рублей. Суть дела пока неясна. Интересно, что и этот истец хотел судиться с «Продтехнологиями» из Липецка посредством видеоконференцсвязи — с тем же исходом. Впрочем, есть вариант участия в онлайн-заседаниях через информационную систему «Мой Арбитр». Видимо, ЧМЗ им и воспользуется.

3-е место. «Омскоблстройзаказчик» против «Асукомплектсервиса»

Инженерно-технический центр из Новосибирска должен омскому бюджетному учреждению 406,8 млн рублей (по крайней мере, так считает руководство «Омскоблстройзаказчика»). Речь идет о неотработанном авансе в 361 млн, неустойке и процентах за пользование чужими денежными средствами.

4-е место. Налоговая против «Омскоблводопровода»

Акционерное общество «Омскоблводопровод», прописанное в селе Троицкое под Омском, принадлежит региональному министерству имущественных отношений. ИФНС №7 по Омской области потребовала признать компанию несостоятельным должником. На кону 174 млн рублей. При этом известно, что 2022 финансовый год (последний год, за который есть открытые данные) АО закончило с убытками в 244 млн рублей. Износ эксплуатируемых «Омскоблводопроводом» сетей превышает 70%, и это, конечно, существенно сужает пространство для заработка.

Дело явно будет развиваться неспешно. Первое судебное заседание назначено на 25 апреля «с учетом невозможности передачи заявления на рассмотрение в ином составе суда и назначения судебного заседания ранее указанной даты».

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5-е место. Газпром межрегионгаз Омск против «Тепловой компании»

«Дочка» Газпрома пытается отсудить у ТК, недавно преобразованной из МУПа в акционерное общество, 133 млн рублей. Речь идет о «неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения», то есть у «Тепловой» банальным образом накопились долги за топливо. Отметим, что у ТК в общей сложности накопилось больше миллиарда рублей долгов, и «Газпром межрегионгаз Омск» — один из крупнейших кредиторов.

Многие заимодавцы грозят «Тепловой» банкротством, а отдельные фирмы даже подают в суд соответствующее требование. «Дочка» Газпрома до такого пока не дошла: видимо, она рассчитывает получить свое в обычном порядке, без отчаянных мер.

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