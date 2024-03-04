Топ арбитража. Миллиард за электричество и банкротство «Омскоблводопровода»

Еще одно дело, в котором на кону больше миллиарда, — тяжба ООО «Пит-Продукт» с ООО «Продтехнологии». Истец производит колбасу в Ленинградской области, а ответчик производит «продукцию из мяса убойных животных и мяса птицы» в Большеречье, так что у двух фирм явно есть общие интересы. По мнению ленинградцев, большереченцы задолжали им 1 млрд 224 млн за нарушение исключительных прав на использование товарного знака «Старорусские». Истец хотел участвовать в судебном процессе из Липецка через систему видеоконференцсвязи, но ему в этом было отказано: в омском арбитраже нет соответствующих технических возможностей.