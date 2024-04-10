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Хоценко поручил выделить деньги на переселение омичей из аварийного жилья

Хоценко поручил выделить деньги на переселение омичей из аварийного жилья

10 апреля 2024, 05:40
Фото: Вячеслав Крузман
Общая сумма субсидий составила 1.5 млрд рублей, уточнили в правительстве.

На переселение жителей Омской области из аварийного жилья на 2024 год выделили субсидии на общую сумму 1.5 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. Направляем на эти цели более 1,5 млрд рублей. Улучшить жилищные условия смогут жители города Омска, Большеуковского, Калачинского, Любинского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Русско-Полянского районов Омской области», — сообщил Виталий Хоценко.

Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области на период 2019–2025 годов» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стать участником программы и получить новое жилье взамен аварийному могут омичи, чье жилье стало непригодным для проживания до 1 января 2017 года.

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#ЖКХ#Омск#Аварийное жилье#Субсидии#Новости#Национальный проект#Переселение#Виталий Хоценко#Жилье и городская среда
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