Хоценко поручил выделить деньги на переселение омичей из аварийного жилья

Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области на период 2019–2025 годов» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стать участником программы и получить новое жилье взамен аварийному могут омичи, чье жилье стало непригодным для проживания до 1 января 2017 года.