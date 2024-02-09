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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:17

В Омске еще два дома признали непригодными для проживания

Два дома в Омске признали аварийными

9 февраля 2024, 04:10
Фото: 1MI

В Омске еще два дома признали непригодными для проживания

Постановления опубликовали на сайте администрации города. Их подписал и. о. мэра Евгений Фомин.

В документах указано, что непригодными для проживания признали дома на улица Кемеровская, 76а и дом №118 по улице Воровского. Второе здание должны снести до 31 декабря 2031 года.

В список домов, которые должны снести до 2030 года, попали еще семь. Они находятся в Центральном и Ленинском округах.

Ранее редакция Города55 писала, что жильцы аварийной пятиэтажки на 50 лет Профсоюзов покинули свои квартиры. Дом отключили от всех коммуникаций. Там введен режим чрезвычайной ситуации.

Также недавно мы писали о том, что люди жалуются на дом, в который их переселили из аварийного. Квартиры затапливает водой. Управляющая компания не предпринимает никаких действий. Администрация города пообещала провести комиссионное обследование. Такая ситуация наблюдается ни в одном доме.

Несколько домов, которые признали аварийными, администрация города присвоит для муниципальных нужд. Жильцов этих домов должны переселить в новые квартиры. Сейчас мэрия в поисках подрядчика, который выполнит работы.

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#Общество#Происшествия#Омск#Жильцы#Аварийные дома#Евгений Фомин#Анастасия Чернобаева#Снос здания
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