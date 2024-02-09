Два дома в Омске признали аварийными

Также недавно мы писали о том, что люди жалуются на дом, в который их переселили из аварийного. Квартиры затапливает водой. Управляющая компания не предпринимает никаких действий. Администрация города пообещала провести комиссионное обследование. Такая ситуация наблюдается ни в одном доме.



