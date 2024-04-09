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Ольга Булатова лично возглавила одну из своих компаний

Одна из богатейших омичек лично возглавила свою компанию

9 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Ольга Булатова лично возглавила одну из своих компаний

Предпринимательница стала директором ООО «Бизнес-Партнер».

В обществе с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер», прописанном в Омске на Доковской улице, поменялось руководство. До 7 апреля пост генерального директора этой компании занимал Юрий Шугай, но теперь его сменила Ольга Булатова.

«Бизнес-Партнер» специализируется на оптовой торговле стройматериалами, в его уставном капитале 43,7 млн рублей. Выручка компании за 2023 год составила 1,46 млрд рублей. Единственный учредитель «Бизнес-партнера» — ООО «Спецпроект», которым, в свою очередь, через «СМУ №1» владеет все та же Ольга Булатова. Стоит отметить, что первым гендиректором «Бизнес-Партнера» был Тимур Булатов (2005–2006 годы).

В конце 2023 года Город55 писал, что «Бизнес-Партнер» и «Спецпроект» напополам стали учредителями ООО «Северо-Дубовский карьер» из Челябинска.

Омичка Ольга Булатова передала 1% «Спецпроекта» другой своей фирме
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ольга Булатова#Смена руководства
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