Одна из богатейших омичек лично возглавила свою компанию

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В обществе с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер», прописанном в Омске на Доковской улице, поменялось руководство. До 7 апреля пост генерального директора этой компании занимал Юрий Шугай, но теперь его сменила Ольга Булатова.
«Бизнес-Партнер» специализируется на оптовой торговле стройматериалами, в его уставном капитале 43,7 млн рублей. Выручка компании за 2023 год составила 1,46 млрд рублей. Единственный учредитель «Бизнес-партнера» — ООО «Спецпроект», которым, в свою очередь, через «СМУ №1» владеет все та же Ольга Булатова. Стоит отметить, что первым гендиректором «Бизнес-Партнера» был Тимур Булатов (2005–2006 годы).
В конце 2023 года Город55 писал, что «Бизнес-Партнер» и «Спецпроект» напополам стали учредителями ООО «Северо-Дубовский карьер» из Челябинска.