Одна из богатейших омичек лично возглавила свою компанию

«Бизнес-Партнер» специализируется на оптовой торговле стройматериалами, в его уставном капитале 43,7 млн рублей. Выручка компании за 2023 год составила 1,46 млрд рублей. Единственный учредитель «Бизнес-партнера» — ООО «Спецпроект», которым, в свою очередь, через «СМУ №1» владеет все та же Ольга Булатова. Стоит отметить, что первым гендиректором «Бизнес-Партнера» был Тимур Булатов (2005–2006 годы).