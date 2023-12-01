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Омичка Ольга Булатова стала обладательницей карьера в Челябинской области

Омичка Ольга Булатова стала обладательницей карьера в Челябинской области

1 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI
Прежде «Северо-Дубровский карьер» принадлежал компании Алексея Певнева.

В обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Дубровский карьер» поменялись учредители. До 28 ноября уставный капитал компании принадлежал фирмам «Бенар-Авто» (95%) и «Специализированный застройщик „Сибград“» (5%), а теперь он принадлежит ООО «Спецпроект» и ООО «Бизнес-партнер» в той же пропорции.

«Северо-Дубровский карьер» специализируется на «добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев». Он зарегистрирован в Челябинске на улице Корабельная, но при этом связан с омским бизнесом. Оба бывших учредителя «прописаны» в Омске, в одном и том же доме на проспекте Губкина, их бенефициаром является Алексей Певнев. «Спецпроект» и «Бизнес-партнер» зарегистрированы в одном доме на улице Доковская, их учредитель — Ольга Булатова.

Эта предпринимательница известна в первую очередь как бенефициар строительной компании «СМУ №1» с годовым доходом, превышающим 200 млн рублей. Благодаря этому активу она принадлежит к числу самых богатых омичек.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ольга Булатова#Алексей Певнев#Переход доли
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