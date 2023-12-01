Омичка Ольга Булатова стала обладательницей карьера в Челябинской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Дубровский карьер» поменялись учредители. До 28 ноября уставный капитал компании принадлежал фирмам «Бенар-Авто» (95%) и «Специализированный застройщик „Сибград“» (5%), а теперь он принадлежит ООО «Спецпроект» и ООО «Бизнес-партнер» в той же пропорции.
«Северо-Дубровский карьер» специализируется на «добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев». Он зарегистрирован в Челябинске на улице Корабельная, но при этом связан с омским бизнесом. Оба бывших учредителя «прописаны» в Омске, в одном и том же доме на проспекте Губкина, их бенефициаром является Алексей Певнев. «Спецпроект» и «Бизнес-партнер» зарегистрированы в одном доме на улице Доковская, их учредитель — Ольга Булатова.
Эта предпринимательница известна в первую очередь как бенефициар строительной компании «СМУ №1» с годовым доходом, превышающим 200 млн рублей. Благодаря этому активу она принадлежит к числу самых богатых омичек.