В Омске одобрили приватизацию целой аптечной сети

Posted Вчера, 10:07
Published Вчера, 10:07
Modified Вчера, 11:01
Updated Вчера, 11:01
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков 5 апреля подписал распоряжение, касающееся перечня принадлежащих региону акций, которые планируется продать. В документе идет речь об одном пакете: это 2 593 614 акций АО «Аптечное лекарство», по 100 рублей штука.
«Аптечное лекарство» специализируется на розничной торговле лекарствами, оно прописано на первом этаже жилой пятиэтажке в Нефтяниках. Выручка компании за 2023 год превысила 2 млрд рублей, чистая прибыль составила 31 млн. Пост генерального директора в АО занимает Сергей Ловейкин, единственным учредителем является министерство имущественных отношений Омской области.
Стоит отметить, что уставный капитал «Омского лекарства» сейчас составляет 259 361 400 рублей. Таким образом, речь идет о полной приватизации компании.