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Posted Вчера, 10:07

Published Вчера, 10:07

Modified Вчера, 11:01

Updated Вчера, 11:01

Дмитрий Ушаков одобрил приватизацию «Омского лекарства»

В Омске одобрили приватизацию целой аптечной сети

8 апреля 2024, 10:07
Фото: 1MI

Дмитрий Ушаков одобрил приватизацию «Омского лекарства»

На продажу будут выставлены больше 2 млн акций компании.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков 5 апреля подписал распоряжение, касающееся перечня принадлежащих региону акций, которые планируется продать. В документе идет речь об одном пакете: это 2 593 614 акций АО «Аптечное лекарство», по 100 рублей штука.

«Аптечное лекарство» специализируется на розничной торговле лекарствами, оно прописано на первом этаже жилой пятиэтажке в Нефтяниках. Выручка компании за 2023 год превысила 2 млрд рублей, чистая прибыль составила 31 млн. Пост генерального директора в АО занимает Сергей Ловейкин, единственным учредителем является министерство имущественных отношений Омской области.

Стоит отметить, что уставный капитал «Омского лекарства» сейчас составляет 259 361 400 рублей. Таким образом, речь идет о полной приватизации компании.

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#Бизнес#Новости#Приватизация#Дмитрий Ушаков#Николай Эйхвальд#Минимущества#Аптеки
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