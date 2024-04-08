В Омске одобрили приватизацию целой аптечной сети

«Аптечное лекарство» специализируется на розничной торговле лекарствами, оно прописано на первом этаже жилой пятиэтажке в Нефтяниках. Выручка компании за 2023 год превысила 2 млрд рублей, чистая прибыль составила 31 млн. Пост генерального директора в АО занимает Сергей Ловейкин, единственным учредителем является министерство имущественных отношений Омской области.