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Posted Вчера, 05:48

Published Вчера, 05:48

Modified Вчера, 05:50

Updated Вчера, 05:50

иллюстрация

Стряс все. Омский бизнесмен добился банкротства приятеля и заработал на нем состояние

8 апреля 2024, 05:48
Фото: Город55
иллюстрация

Омский бизнесмен добился банкротства знакомого и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

В Омске будут судить 47-летнего бизнесмена, обвиняемого в крупном мошенничестве. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры рассказали подробности. История происходила с декабря 2019 по июль 2021 годов.

Следствие считает, что уже ранее судимый предприниматель представил в Арбитражный суд Омской области поддельные документы. В них речь шла о кредиторской задолженности компании его знакомого. В представленных бумагах было указано, что предприятие якобы задолжало больше 122,4 млн рублей фирмам главного действующего лица.

Компанию занесли в соответствующий реестр, так что у злоумышленника появилась возможность забрать деньги. Более того, он сделал так, чтобы знакомый подписал с ним «липовый» договор займа 45,5 млн рублей. С этой бумагой находчивый бизнесмен также обратился в суд, чтобы получить указанную сумму с неустойками и процентами, что составило больше 61 млн рублей. Вскоре жертва мошеннической схемы обанкротилась.

Кстати, с этим предпринимателем аферист заключил договоры на покупку у него четырех авто. Денег практически лишенный бизнеса мужчина так и не увидел, а их было немало — 2 млн рублей. Машины при этом перешли в руки к новому владельцу.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд. К слову, фигуранта судили по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорили к штрафу в ноябре прошлого года.

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#Происшествия#Бизнесмен#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Предприниматель#Новости#Алина Ясинская
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