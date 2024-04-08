Стряс все. Омский бизнесмен добился банкротства приятеля и заработал на нем состояние

Компанию занесли в соответствующий реестр, так что у злоумышленника появилась возможность забрать деньги. Более того, он сделал так, чтобы знакомый подписал с ним «липовый» договор займа 45,5 млн рублей. С этой бумагой находчивый бизнесмен также обратился в суд, чтобы получить указанную сумму с неустойками и процентами, что составило больше 61 млн рублей. Вскоре жертва мошеннической схемы обанкротилась.