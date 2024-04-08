Стряс все. Омский бизнесмен добился банкротства приятеля и заработал на нем состояние

Posted Вчера, 05:48
Published Вчера, 05:48
Modified Вчера, 05:50
Updated Вчера, 05:50
В Омске будут судить 47-летнего бизнесмена, обвиняемого в крупном мошенничестве. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры рассказали подробности. История происходила с декабря 2019 по июль 2021 годов.
Следствие считает, что уже ранее судимый предприниматель представил в Арбитражный суд Омской области поддельные документы. В них речь шла о кредиторской задолженности компании его знакомого. В представленных бумагах было указано, что предприятие якобы задолжало больше 122,4 млн рублей фирмам главного действующего лица.
Компанию занесли в соответствующий реестр, так что у злоумышленника появилась возможность забрать деньги. Более того, он сделал так, чтобы знакомый подписал с ним «липовый» договор займа 45,5 млн рублей. С этой бумагой находчивый бизнесмен также обратился в суд, чтобы получить указанную сумму с неустойками и процентами, что составило больше 61 млн рублей. Вскоре жертва мошеннической схемы обанкротилась.
Кстати, с этим предпринимателем аферист заключил договоры на покупку у него четырех авто. Денег практически лишенный бизнеса мужчина так и не увидел, а их было немало — 2 млн рублей. Машины при этом перешли в руки к новому владельцу.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд. К слову, фигуранта судили по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорили к штрафу в ноябре прошлого года.