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Posted 5 апреля, 03:58

Published 5 апреля, 03:58

Modified 5 апреля, 04:05

Updated 5 апреля, 04:05

иллюстрация

Украл 6 млн. Директор омского «Спецпрома» сядет на 3 года за мошенничество

5 апреля 2024, 03:58
Фото: Город55
иллюстрация

Директор омского «Спецпрома» попался на мошенничестве и загремел в тюрьму

Руководитель фирмы в течение трех лет заключал фиктивные договоры займа с аффилированными компаниями. Впоследствии в судебном порядке ему удалось взыскать более 6 млн рублей, которые, как выяснилось, он сам и украл.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего руководителя ООО «Спецпром». Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Оказалось, что в период с февраля 2015 года по август 2018 года подсудимый заключил несколько фиктивных договоров займа с аффилированными организациями. Это привело к созданию искусственной задолженности его предприятия перед третьими лицами на сумму более 51 млн рублей. Затем в судебном порядке он добился взыскания с ООО «Спецпром» более 6 млн рублей, которые, как выяснилось, были похищены им.

В итоге суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил виновному наказание — 3 года в колонии общего режима и лишение права в течение 1 года и 6 месяцев заниматься определенной деятельностью. Также он должен возместить ущерб более 6 млн рублей. После вынесения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

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