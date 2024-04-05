Украл 6 млн. Директор омского «Спецпрома» сядет на 3 года за мошенничество

Posted 5 апреля, 03:58
Published 5 апреля, 03:58
Modified 5 апреля, 04:05
Updated 5 апреля, 04:05
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего руководителя ООО «Спецпром». Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.
Оказалось, что в период с февраля 2015 года по август 2018 года подсудимый заключил несколько фиктивных договоров займа с аффилированными организациями. Это привело к созданию искусственной задолженности его предприятия перед третьими лицами на сумму более 51 млн рублей. Затем в судебном порядке он добился взыскания с ООО «Спецпром» более 6 млн рублей, которые, как выяснилось, были похищены им.
В итоге суд, учитывая мнение гособвинителя, назначил виновному наказание — 3 года в колонии общего режима и лишение права в течение 1 года и 6 месяцев заниматься определенной деятельностью. Также он должен возместить ущерб более 6 млн рублей. После вынесения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.