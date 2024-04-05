Украл 6 млн. Директор омского «Спецпрома» сядет на 3 года за мошенничество

Оказалось, что в период с февраля 2015 года по август 2018 года подсудимый заключил несколько фиктивных договоров займа с аффилированными организациями. Это привело к созданию искусственной задолженности его предприятия перед третьими лицами на сумму более 51 млн рублей. Затем в судебном порядке он добился взыскания с ООО «Спецпром» более 6 млн рублей, которые, как выяснилось, были похищены им.