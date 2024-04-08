«Ситуация критическая». Еще один район Омской области затопило во время паводка

Posted Вчера, 08:40
Published Вчера, 08:40
Modified Вчера, 08:40
Updated Вчера, 08:40
Жители села Сосновка Азовского района пожаловались на подтопления во время паводка. В одном из городских пабликов появилось видео, которое сняли местные. На записи видно, что вода проникает на придомовые территории и в сами строения, по словам сельчан, они пытаются справляться с ситуацией своими силами.
«Мы жители улицы Восточной, ситуация с паводком уже критическая, вода в дом заходит, в сараи и с домашними животными. В субботу личными силами откапывали канаву которая на балансе администрации, на месте были и представители местной власти, глава поселения, но ситуация никак не изменилась», — написал автор публикации.
Напомним, что это не первый случай затопления домов талыми водами в этом году. Из-за паводка пострадали жилые постройки в селе Сибирском, там наблюдается наиболее критическая ситуация, в населенном пункте объявлен режим ЧС.