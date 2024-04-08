«Ситуация критическая». Еще один район Омской области затопило во время паводка

Жители села Сосновка Азовского района пожаловались на подтопления во время паводка. В одном из городских пабликов появилось видео, которое сняли местные. На записи видно, что вода проникает на придомовые территории и в сами строения, по словам сельчан, они пытаются справляться с ситуацией своими силами.