В Омской области ввели режим ЧС из-за чрезмерного затопления талыми водами

Кроме Русско-Полянского района, в зоне затопления во время паводка оказались село Пушкино Омского района, село Бердовка Павлоградского района и райцентр Кормиловского района. Сейчас на местах работают сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности. Ситуация находится на контроле губернатора.