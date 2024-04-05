В Омской области ввели режим ЧС из-за чрезмерного затопления талыми водами

Posted 5 апреля, 14:43
Published 5 апреля, 14:43
Modified 5 апреля, 14:43
Updated 5 апреля, 14:43
О введении режима ЧС в Русско-Полянском районе Омской области сообщил глава региона Виталий Хоценко. В населенном пункте дома местных жителей наполовину ушли под воду, людей временно разместили в местной школе.
Кроме Русско-Полянского района, в зоне затопления во время паводка оказались село Пушкино Омского района, село Бердовка Павлоградского района и райцентр Кормиловского района. Сейчас на местах работают сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности. Ситуация находится на контроле губернатора.
Напомним, что ранее региональная прокуратура заинтересовалась обилием воды в селе Сибирском Русско-Полянского района, проверка по факту подтопления продолжается.