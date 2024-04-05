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Posted 5 апреля, 14:43

Published 5 апреля, 14:43

Modified 5 апреля, 14:43

Updated 5 апреля, 14:43

Иллюстрация

В Омской области ввели режим ЧС из-за чрезмерного затопления талыми водами

5 апреля 2024, 14:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Русско-Полянском районе, там дома местных жителей наполовину погрузились под воду.

О введении режима ЧС в Русско-Полянском районе Омской области сообщил глава региона Виталий Хоценко. В населенном пункте дома местных жителей наполовину ушли под воду, людей временно разместили в местной школе.

Кроме Русско-Полянского района, в зоне затопления во время паводка оказались село Пушкино Омского района, село Бердовка Павлоградского района и райцентр Кормиловского района. Сейчас на местах работают сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности. Ситуация находится на контроле губернатора.

Напомним, что ранее региональная прокуратура заинтересовалась обилием воды в селе Сибирском Русско-Полянского района, проверка по факту подтопления продолжается.

Разместили в школе. В омском селе во время паводка под воду ушли дома и дороги
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#Омск#Омская область#Новости#Режим ЧС#Чс#Затопления#Затопление#Анастасия Баянова
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