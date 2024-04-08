Грозит реальный срок. В Муромцево Омской области пьяный мужчина ударил полицейского

36-летнему жителю Муромцево грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейского. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по двум статьям — ч. 1 ст. 318 УК РФ и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.