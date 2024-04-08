Грозит реальный срок. В Муромцево Омской области пьяный мужчина ударил полицейского

Posted Вчера, 04:36
Published Вчера, 04:36
Modified Вчера, 04:38
Updated Вчера, 04:38
36-летнему жителю Муромцево грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейского. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по двум статьям — ч. 1 ст. 318 УК РФ и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.
По версии следствия, 27 февраля мужчина находился пьяным в общественном месте. Во время оформления материала о соответствующем административном правонарушении, он ударил участкового уполномоченного и схватил его за форму. Полицейский в ответ применил физическую силу.
После этого инцидента обвиняемый два месяца не появлялся по месту своего пребывания и уклонялся от административного надзора. Однако вину за совершенные преступления мужчина все-таки признал.