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Posted Вчера, 04:36

Published Вчера, 04:36

Modified Вчера, 04:38

Updated Вчера, 04:38

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Грозит реальный срок. В Муромцево Омской области пьяный мужчина ударил полицейского

8 апреля 2024, 04:36
Фото: Город55
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Житель Омской области два месяца скрывался после избиения полицейского

Инцидент произошел еще 27 февраля, мужчина в тот день находился в общественном месте в состоянии опьянения.

36-летнему жителю Муромцево грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейского. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по двум статьям — ч. 1 ст. 318 УК РФ и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.

По версии следствия, 27 февраля мужчина находился пьяным в общественном месте. Во время оформления материала о соответствующем административном правонарушении, он ударил участкового уполномоченного и схватил его за форму. Полицейский в ответ применил физическую силу.

После этого инцидента обвиняемый два месяца не появлялся по месту своего пребывания и уклонялся от административного надзора. Однако вину за совершенные преступления мужчина все-таки признал.

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#Происшествия#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Нападение#Новости#Муромцевский район#Насилие#Пьяный#Юлия Истомина
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