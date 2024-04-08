Эксперт рассказал, что случится с рынком жилья в апреле 2024 года

Те, кто уже воспользовался правом улучшить свои жилищные условия при помощи льготной ипотеки или не имели для этого средств перешли на рынок аренды. При этом до сих пор на рынке недвижимости пользуются спросом крупногабаритные, семейные квартиры с несколькими санузлами. А вот маленькие квартиры, наоборот, спрос теряют.