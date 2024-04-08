Эксперт рассказал, что случится с рынком жилья в апреле 2024 года

Posted Вчера, 09:23
Published Вчера, 09:23
Modified Вчера, 09:25
Updated Вчера, 09:25
Согласно официальным данным, спрос на ипотеку в первом квартале 2024 года упал сразу на 13%. Виной всему — высокие ставки по ипотеке и длинные цепочки сделок, на которые нужно потратить немало времени.
Вдобавок к этому банки стали реже одобрять кредиты и чаще требовать дополнительные гарантийные документы. Доходы при этом серьезно не растут.
На рынок недвижимости активнее стали выходить обеспеченные россияне, которые работают в стратегически важных отраслях. Их доходы не падают, а только растут в условиях дефицита кадров.
В связи с этим они могут вложить дополнительные деньги в недвижимость, чаще — в качестве инвестиции. И это может негативно повлиять на стоимость жилья, в первую очередь новостроек, на которую распространяются льготные программы кредитования. С 1 июля, напоминают специалисты, льготная ипотека завершится.
Те, кто уже воспользовался правом улучшить свои жилищные условия при помощи льготной ипотеки или не имели для этого средств перешли на рынок аренды. При этом до сих пор на рынке недвижимости пользуются спросом крупногабаритные, семейные квартиры с несколькими санузлами. А вот маленькие квартиры, наоборот, спрос теряют.
«Плохо продаются эконом-варианты: однокомнатные квартиры, студии в районах с низкой транспортной доступностью и уплотнительной застройкой. Повышается престиж загородного жилья. При сопоставимой стоимости многие выбирают просторные квартиры в отдаленной в зеленой локации, вместо небольших лотов в шумных районах», — рассказывает директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева.
Еще одна особенность, которая может оттолкнуть покупателей от новостроек — мораторий на взыскивание компенсации за просрочку сдачи жилья. Он будет действовать в ближайшие несколько месяцев.