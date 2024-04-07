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2024
Обманчивый рынок. Житель Омской области потерял 4,5 млн рублей на мошеннической бирже
50-летний мужчина увидел объявление о дополнительном заработке для родившихся в СССР.
7 апреля, 07:34
2023
Хотел заработать на бирже. Электромонтер из Омска перевел мошенникам полмиллиона
Обещанной прибыли мужчина не получи, а уже вложенные средства вывести не смог.
1 марта 2023, 06:06
Аргументы и прогнозы. Омичам рассказали, как поведет себя рубль в новом году
3 января 2023, 08:53

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