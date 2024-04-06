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Posted 6 апреля, 07:03

Published 6 апреля, 07:03

Modified 6 апреля, 07:03

Updated 6 апреля, 07:03

Еще одно село в Омской области затопило талыми водами

Работает прокуратура. В Омской области еще одно село затопило талыми водами

6 апреля 2024, 07:03
Фото: Прокуратура Омской области

Еще одно село в Омской области затопило талыми водами

Село Цветочное Русско-Полянского района ушло под воду во время паводка, от обилия воды пострадали дороги и жилые дома.

Региональная прокуратура организовала проверку после затопления села Цветочного в Русско-Полянском районе, там жилые дома и дороги сильно пострадали от обилия талой воды. Предварительно установлено, что причиной подтоплений стал отток жидкости с земель сельскохозяйственного назначения, они находятся недалеко от населенного пункта.

Работу правоохранительных органов в селе координирует прокурор района Александр Ступник, а администрация поселения проводит водоотведение. Местные жители, чьи дома пострадали во время паводка, временно разместились в школе. Проверка продолжается.

Напомним, что вчера в районе был введен режим ЧС из-за подтопления, за ситуацией лично следит губернатор. Обилие талой воды также наблюдается в селе Пушкино Омского района, селе Бердовка Павлоградского района и райцентре Кормиловского района.

В Омской области ввели режим ЧС из-за чрезмерного затопления талыми водами
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