Работает прокуратура. В Омской области еще одно село затопило талыми водами

Posted 6 апреля, 07:03
Published 6 апреля, 07:03
Modified 6 апреля, 07:03
Updated 6 апреля, 07:03
Региональная прокуратура организовала проверку после затопления села Цветочного в Русско-Полянском районе, там жилые дома и дороги сильно пострадали от обилия талой воды. Предварительно установлено, что причиной подтоплений стал отток жидкости с земель сельскохозяйственного назначения, они находятся недалеко от населенного пункта.
Работу правоохранительных органов в селе координирует прокурор района Александр Ступник, а администрация поселения проводит водоотведение. Местные жители, чьи дома пострадали во время паводка, временно разместились в школе. Проверка продолжается.
Напомним, что вчера в районе был введен режим ЧС из-за подтопления, за ситуацией лично следит губернатор. Обилие талой воды также наблюдается в селе Пушкино Омского района, селе Бердовка Павлоградского района и райцентре Кормиловского района.