Работает прокуратура. В Омской области еще одно село затопило талыми водами

Региональная прокуратура организовала проверку после затопления села Цветочного в Русско-Полянском районе, там жилые дома и дороги сильно пострадали от обилия талой воды. Предварительно установлено, что причиной подтоплений стал отток жидкости с земель сельскохозяйственного назначения, они находятся недалеко от населенного пункта.