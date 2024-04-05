Евгений Реддих завладел 90% завода строительных конструкций

Основная специализация «ЗСК-1 Электро» — «передача электроэнергии». Ее новый учредитель занимается тем же и «технологическим присоединением к распределительным электросетям». Основным собственником и директором «ЭТК» является известный омский предприниматель Евгений Реддих. Отметим, что до марта 2023 года компанией руководил Аркадий Лунев, депутат Омского городского Совета.