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Posted 5 апреля, 08:28

Published 5 апреля, 08:28

Modified 5 апреля, 08:30

Updated 5 апреля, 08:30

У омского «Электротехнического комплекса» появилась еще одна «дочка»

Евгений Реддих завладел 90% завода строительных конструкций

5 апреля 2024, 08:28
Фото: 1MI

У омского «Электротехнического комплекса» появилась еще одна «дочка»

10% уставного капитала по-прежнему принадлежат Дмитрию Карамнову.

В обществе с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций-1 Электро», прописанном в Омске на Красном пути, изменилась структура собственности. Прежде уставный капитал принадлежал одному человеку — Дмитрию Карамнову, по совместительству директору. Однако с 4 апреля владелец 90% УК — ООО «Электротехнический комплекс».

Основная специализация «ЗСК-1 Электро» — «передача электроэнергии». Ее новый учредитель занимается тем же и «технологическим присоединением к распределительным электросетям». Основным собственником и директором «ЭТК» является известный омский предприниматель Евгений Реддих. Отметим, что до марта 2023 года компанией руководил Аркадий Лунев, депутат Омского городского Совета.

Дмитрий Карамнов является единственным учредителем ООО «Сибэнерго», генеральным директором ООО «Транс-Консалтинг». В «ЗСК-1 Электро» он остается на посту директора.

Омский бизнесмен Евгений Реддих вывел «Электротехнический комплекс» из офшора
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Евгений Реддих#Переход доли#ЭТК
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