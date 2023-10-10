Омский бизнесмен Евгений Реддих вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

В обществе с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» поменялась структура собственности. До недавнего времени две трети уставного капитала компании, прописанной в Омске на улице Чапаева, принадлежали двум компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах: «Алдамс Инкорпорейтед» (51,72%) и «Зантар Инвестментс ИНК» (15,2%), а оставшимися 33,07% владел Евгений Реддих, директор ЭТК. 9 октября к Реддиху перешла вся доля «Алдамс Инкорпорейтед», так что теперь он владеет почти 85% УК.