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Омский бизнесмен Евгений Реддих вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

Омский бизнесмен Евгений Реддих вывел «Электротехнический комплекс» из офшора

10 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI
Теперь большая часть уставного капитала принадлежит бенефициару напрямую.

В обществе с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» поменялась структура собственности. До недавнего времени две трети уставного капитала компании, прописанной в Омске на улице Чапаева, принадлежали двум компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах: «Алдамс Инкорпорейтед» (51,72%) и «Зантар Инвестментс ИНК» (15,2%), а оставшимися 33,07% владел Евгений Реддих, директор ЭТК. 9 октября к Реддиху перешла вся доля «Алдамс Инкорпорейтед», так что теперь он владеет почти 85% УК.

Напомним: «Электротехнический комплекс» — одна из крупнейших омских компаний, работающих в сфере ЖКХ. Его специализация — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. До марта текущего года совет директоров этой фирмы возглавлял депутат Омского городского совета Аркадий Лунев.

Реддих преобразовал «Электротехнический комплекс» и оформил его на офшоры
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Евгений Реддих#Переход доли#ЭТК
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