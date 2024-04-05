«Дочка» омского аэропорта отсудила у него целое здание

Речь идет о двухэтажном «административно-бытовом здании ГСМ» на Транссибирской улице. Оно зарегистрировано по одному адресу с домом №18, в котором сейчас находятся музей истории омского аэропорта и офисные помещения (тоже аэропорта). Суд признал за «Топливо-заправочным комплексом» права на все здание, площадь которого тем же решением увеличена со 128 до 151 квадратного метра. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.