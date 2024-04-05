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Posted 5 апреля, 11:51

Published 5 апреля, 11:51

Modified 5 апреля, 11:53

Updated 5 апреля, 11:53

«Дочка» омского аэропорта отсудила у него административно-бытовое здание

«Дочка» омского аэропорта отсудила у него целое здание

5 апреля 2024, 11:51
Фото: Город55

«Дочка» омского аэропорта отсудила у него административно-бытовое здание

Речь идет о хранилище ГСМ.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» к ОАО «Омский аэропорт». Из опубликованной резолютивной части решения следует, что истец оспорил права аэропорта на один из имущественных активов и выиграл дело.

Речь идет о двухэтажном «административно-бытовом здании ГСМ» на Транссибирской улице. Оно зарегистрировано по одному адресу с домом №18, в котором сейчас находятся музей истории омского аэропорта и офисные помещения (тоже аэропорта). Суд признал за «Топливо-заправочным комплексом» права на все здание, площадь которого тем же решением увеличена со 128 до 151 квадратного метра. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Стоит отметить, что истца и ответчика по этому делу связывает не только тяжба. Омскому аэропорту принадлежат 50% уставного капитала «Топливо-заправочного комплекса Омск (Центральный)». Владелец второй половины — АО «Газпромнефть-Аэро». Гендиректором ТЗК является Сергей Зезюля, в прошлом глава совета директоров аэропорта.

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#Омск#Новости#Омский аэропорт#Николай Эйхвальд
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