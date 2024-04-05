«Дочка» омского аэропорта отсудила у него целое здание

Posted 5 апреля, 11:51
Published 5 апреля, 11:51
Modified 5 апреля, 11:53
Updated 5 апреля, 11:53
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» к ОАО «Омский аэропорт». Из опубликованной резолютивной части решения следует, что истец оспорил права аэропорта на один из имущественных активов и выиграл дело.
Речь идет о двухэтажном «административно-бытовом здании ГСМ» на Транссибирской улице. Оно зарегистрировано по одному адресу с домом №18, в котором сейчас находятся музей истории омского аэропорта и офисные помещения (тоже аэропорта). Суд признал за «Топливо-заправочным комплексом» права на все здание, площадь которого тем же решением увеличена со 128 до 151 квадратного метра. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Стоит отметить, что истца и ответчика по этому делу связывает не только тяжба. Омскому аэропорту принадлежат 50% уставного капитала «Топливо-заправочного комплекса Омск (Центральный)». Владелец второй половины — АО «Газпромнефть-Аэро». Гендиректором ТЗК является Сергей Зезюля, в прошлом глава совета директоров аэропорта.