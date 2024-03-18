Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 03:36
В августе прошлого года на сайте «Авито» было размещено объявление о продаже бизнес-зала в омском аэропорту. Недавно объявление было обновлено, и стоимость готового бизнеса возросла на 1,3 млн до 52,7 млн рублей.
«Предложение в первую очередь адресовано авиакомпаниям, банкам, предоставляющим данную услугу своим клиентам в составе пакетных предложений при обслуживании карт, а также компаниям, организующим функционирование программ приоритетного обслуживания», — указано в объявлении.
Всего в аэропорту есть два бизнес-зала. Мы говорим о зале на втором этаже терминала В. Его площадь составляет 300,7 квадратных метров. Помещение и 2/25 доли земельного участка под зданием являются собственностью. Другой зал принадлежит аэропорту.
Уточним, что продавцом в объявлении указана директор ООО «Авиатранс» Екатерина Бер. Компанией совместно управляют Андрей Похилюк, Иван Проничев и Дмитрий Круглов — сын экс-директора омского аэропорта.