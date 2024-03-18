Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей

Всего в аэропорту есть два бизнес-зала. Мы говорим о зале на втором этаже терминала В. Его площадь составляет 300,7 квадратных метров. Помещение и 2/25 доли земельного участка под зданием являются собственностью. Другой зал принадлежит аэропорту.