Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

иллюстрация

Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей

18 марта 2024, 02:40
Фото: Город55
иллюстрация

В омском аэропорту выставили на продажу бизнес-зал почти за 53 млн рублей

Собственник хочет продать консолидированный пакет акций (80,6%) для полного контроля за предприятием.

В августе прошлого года на сайте «Авито» было размещено объявление о продаже бизнес-зала в омском аэропорту. Недавно объявление было обновлено, и стоимость готового бизнеса возросла на 1,3 млн до 52,7 млн рублей.

«Предложение в первую очередь адресовано авиакомпаниям, банкам, предоставляющим данную услугу своим клиентам в составе пакетных предложений при обслуживании карт, а также компаниям, организующим функционирование программ приоритетного обслуживания», — указано в объявлении.
скриншотскриншот
скриншот
Фото: сайт «Авито»

Всего в аэропорту есть два бизнес-зала. Мы говорим о зале на втором этаже терминала В. Его площадь составляет 300,7 квадратных метров. Помещение и 2/25 доли земельного участка под зданием являются собственностью. Другой зал принадлежит аэропорту.

Уточним, что продавцом в объявлении указана директор ООО «Авиатранс» Екатерина Бер. Компанией совместно управляют Андрей Похилюк, Иван Проничев и Дмитрий Круглов — сын экс-директора омского аэропорта.

В омском аэропорту продают бизнес-зал за 51,4 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницуВ Омске выбрали четыре дизайн-проекта аэропорта в Федоровке, прошедшие в финал
#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Аэропорт#Продажа#Карты#Банк#Земельный участок#Новости#Собственность#Авито#Авиакомпания#Обслуживание#Директор#Стоимость#Акции
Подпишитесь
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
Вчера, 10:38
Под надежной защитой. Охрану Виталия Хоценко доверили Росгвардии
Вчера, 05:14
Зима не сдается. Синоптики предупредили омичей о мощном ветре и минусовой температуре
Вчера, 04:00
Новое лицо. Омскую иудейскую общину возглавил совладелец «Фармакопейки»
Вчера, 07:08
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Вчера, 14:18
Почти миллион. Облизбирком поделился цифрами явки омичей за минувшие два дня выборов
Вчера, 05:41