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Омич решил застрелить мужчину и его мать и попал под суд

Грозит пожизненное. Перед судом предстанет омич, убивший из ружья мужчину и его мать

1 апреля 2024, 09:21
Фото: Прокуратура Омской области

Омич решил застрелить мужчину и его мать и попал под суд

Региональная прокуратура направила в суд дело о двойном убийстве, в преступлении обвиняется 38-летний мужчина, теперь ему грозит пожизненное заключение.

Региональная прокуратура завершила расследование уголовного дела 38-летнего омича. Он обвиняется в разбойном нападении, убийстве, незаконном изготовлении оружия, а также в незаконном приобретении, переделке, передаче, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Следствие предполагает, что 16 марта прошлого года мужчина вошел в частный дом на улице 2-я Береговая с обрезом ружья. Там от выстрелил в голову 54-летнего хозяина помещения и его престарелой матери, которая пришла на шум. Потерпевшие скончались на месте, после чего обвиняемый перенес их тела в погреб и уничтожил все улики.

Кроме того, с места преступления он украл телевизор, который позже спрятал в салоне красоты, где работала его жена. Рюкзак с оружием же он отдал знакомому на хранение.

Через несколько дней после преступления с заявлением в полицию обратилась родственница убитых, ее насторожило, что мать и сын долго не выходили на связь. Во время поисков правоохранители и обнаружили тела в погребе, они были завалены мебелью.

В начале расследования подозреваемый признавал свою вину и сотрудничал со следствием, однако позже начал отрицать причастность к преступлению. Сейчас уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Фото: Прокуратура Омской области
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