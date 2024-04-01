Грозит пожизненное. Перед судом предстанет омич, убивший из ружья мужчину и его мать

Следствие предполагает, что 16 марта прошлого года мужчина вошел в частный дом на улице 2-я Береговая с обрезом ружья. Там от выстрелил в голову 54-летнего хозяина помещения и его престарелой матери, которая пришла на шум. Потерпевшие скончались на месте, после чего обвиняемый перенес их тела в погреб и уничтожил все улики.