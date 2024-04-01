Грозит пожизненное. Перед судом предстанет омич, убивший из ружья мужчину и его мать

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Региональная прокуратура завершила расследование уголовного дела 38-летнего омича. Он обвиняется в разбойном нападении, убийстве, незаконном изготовлении оружия, а также в незаконном приобретении, переделке, передаче, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Следствие предполагает, что 16 марта прошлого года мужчина вошел в частный дом на улице 2-я Береговая с обрезом ружья. Там от выстрелил в голову 54-летнего хозяина помещения и его престарелой матери, которая пришла на шум. Потерпевшие скончались на месте, после чего обвиняемый перенес их тела в погреб и уничтожил все улики.
Кроме того, с места преступления он украл телевизор, который позже спрятал в салоне красоты, где работала его жена. Рюкзак с оружием же он отдал знакомому на хранение.
Через несколько дней после преступления с заявлением в полицию обратилась родственница убитых, ее насторожило, что мать и сын долго не выходили на связь. Во время поисков правоохранители и обнаружили тела в погребе, они были завалены мебелью.
В начале расследования подозреваемый признавал свою вину и сотрудничал со следствием, однако позже начал отрицать причастность к преступлению. Сейчас уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.