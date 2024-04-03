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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Омский скейт-парк на Бударина подготовили к весенне-летнему сезону

Скейт-парк в центре Омска подготовили к весенне-летнему сезону

3 апреля 2024, 13:03
Фото: Евгений Баньковский

Омский скейт-парк на Бударина подготовили к весенне-летнему сезону

Скейт-площадка снова готова встречать юных омичей, о подготовке объекта к весне и лету рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Скейт-парк на Бударина снова готов принимать юных омичей, сотрудники БУ «Спортивный город» подготовили объект к работе в весенне-летний период.

Территорию скейт-площадки очистили от наледи и остатков снега, специалисты привели в порядок фигуры для выполнения трюков, дорожки, клумбы и места для отдыха. Фотографиями в стиле «до-после» поделился директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации Евгений Баньковский.

Фото: Евгений Баньковский

Напомним, что сегодня в Омске начали работать электросамокаты, сейчас на городских улицах их насчитывается около 2 тысяч, это на 40% больше, чем в прошлом сезоне.

Сезон открыт. В Омске в прокат вышли больше 2 тысяч самокатов
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#Омск#Омская область#Спортивные площадки#Скейтбординг#Скейт-парк#Новости#Площадка#Анастасия Баянова
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