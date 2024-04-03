Скейт-парк в центре Омска подготовили к весенне-летнему сезону

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Скейт-парк на Бударина снова готов принимать юных омичей, сотрудники БУ «Спортивный город» подготовили объект к работе в весенне-летний период.
Территорию скейт-площадки очистили от наледи и остатков снега, специалисты привели в порядок фигуры для выполнения трюков, дорожки, клумбы и места для отдыха. Фотографиями в стиле «до-после» поделился директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации Евгений Баньковский.
Напомним, что сегодня в Омске начали работать электросамокаты, сейчас на городских улицах их насчитывается около 2 тысяч, это на 40% больше, чем в прошлом сезоне.