Сезон открыт. В Омске в прокат вышли больше 2 тысяч самокатов

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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В Омске сегодня, 3 апреля, стартовал сезон проката электросамокатов. Как рассказали Городу55 в кикшеринговой компании Whoosh, в 2024 году самокатов будет около 2200 штук, что на 40% больше, чем в прошлом сезоне.
«Количество самокатов на улицах города будет увеличиваться постепенно. По мере появления они будут становиться доступными для аренды. В начале сезона увеличение зон для поездок не планируется. Большее количество самокатов позволит обеспечить большую плотность покрытия в районах, где самокаты наиболее востребованы», — сообщили в Whoosh.
В организации добавили, что собираются внедрить авторизацию с помощью банковских ID, чтобы контролировать возраст пользователей. Также компания планирует в дальнейшем использовать технологию, коротая проследит, чтобы на самокате не ездили вдвоем. Отметим, что пользоваться кикшенрингом могут только совершеннолетние.
В 2023 году ГИБДД зафиксировала несколько ДТП с самокатами в Омске. Например на Левобережье водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на самокате. Школьнику потребовалась медицинская помощь. Ранее омичей предупредили о новых правилах аренды электросамокатов: