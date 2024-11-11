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Скейтбординг

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Ноябрь
В новом микрорайоне на Левобережье Омска открыли памп-трек: объясняем, что это такое
11 ноября, 07:50
Июнь
Закатаются. В Старом Кировске планируют построить новый скейт-парк
Подрядчик готов приступить к строительству уже в ближайшее время.
22 июня, 07:40
Апрель
Скейт-парк в центре Омска подготовили к весенне-летнему сезону
Скейт-площадка снова готова встречать юных омичей, о подготовке объекта к весне и лету рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.
3 апреля, 13:03

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