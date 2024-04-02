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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

иллюстрация

Конфликт в «Магните». Молодых омичей оштрафовали за лозунги в поддержку Украины

2 апреля 2024, 04:07
Фото: Город55
иллюстрация

Трое молодых омичей попали под суд из-за лозунгов в поддержку Украины

В суде рассказали, что обвиняемые начали выкрикивать лозунги в поддержку Украины после конфликта с кассиром. На судебном заседании омичи признали свою вину и заявили, что не являются приверженцами экстремистской идеологии.

Утром 24 марта в магазине «Магнит» на улице проспект Мира произошел инцидент. Трое молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет после конфликта с продавцом публично кричали фразы в поддержку Украины (лозунги запрещенных в РФ организаций).

В пресс-службе омских судов сообщили, что на судебном заседании обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Они попросили учесть, что не привержены экстремистской идеологии.

После изучения материалов дела суд признал их виновными по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и демонстрация символики запрещенных экстремистских организаций», и назначил административные штрафы, а также арест. Постановления еще не вступили в законную силу.

Напомним, что ранее омич хотел передать секретную информацию в Германию в обмен на переезд на постоянное место жительства. Он частично признал свою вину, и гособвинитель предложил назначить ему штраф в размере 450 тысяч рублей и приговорить к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако приговор был отложен до 4 апреля 2024 года.

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#Общество#Омск#Омская область#Магнит#Новости#Административное правонарушение
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