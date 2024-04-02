Конфликт в «Магните». Молодых омичей оштрафовали за лозунги в поддержку Украины

Напомним, что ранее омич хотел передать секретную информацию в Германию в обмен на переезд на постоянное место жительства. Он частично признал свою вину, и гособвинитель предложил назначить ему штраф в размере 450 тысяч рублей и приговорить к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако приговор был отложен до 4 апреля 2024 года.