Конфликт в «Магните». Молодых омичей оштрафовали за лозунги в поддержку Украины

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Утром 24 марта в магазине «Магнит» на улице проспект Мира произошел инцидент. Трое молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет после конфликта с продавцом публично кричали фразы в поддержку Украины (лозунги запрещенных в РФ организаций).
В пресс-службе омских судов сообщили, что на судебном заседании обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Они попросили учесть, что не привержены экстремистской идеологии.
После изучения материалов дела суд признал их виновными по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и демонстрация символики запрещенных экстремистских организаций», и назначил административные штрафы, а также арест. Постановления еще не вступили в законную силу.
Напомним, что ранее омич хотел передать секретную информацию в Германию в обмен на переезд на постоянное место жительства. Он частично признал свою вину, и гособвинитель предложил назначить ему штраф в размере 450 тысяч рублей и приговорить к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако приговор был отложен до 4 апреля 2024 года.