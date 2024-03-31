Тетрис-панк, отмена балета и роковой прыжок. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
«Шумные и угрожающие выходки» — омский музыкальный коллектив. Да, и кстати, пишется их название со строчной, маленькой буквы. И совсем недавно они выступали в баре «Хука», отмечая 7-летие своего коллектива. Что такое «слэм», «нойз-рэп» и безудержная энергия — в материале корреспондента Города55, Евгения Игишева:
Совет атаманов казачьего народа выступил против балета «Распутин», который пройдет в Омске уже завтра. И сегодняшний день, скорее всего, поставил точку в противостоянии казаков и балетмейстеров: министерство культуры приняло к сведению их информацию и даже передало ее в уполномоченные органы. Но вопрос все еще остается открытым — представители казачества продолжают борьбу за духовную безопасность народа.
Конец дня принес совсем уж грустные новости: в распоряжении Города55 очевидец предоставил видеозапись трагического момента — девушка выпрыгнула в окно 7 этажа. В падении она ударилась о кондиционер, но, по имеющейся информации, девушка смогла выжить.