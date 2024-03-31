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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:04

Тетрис-панк, отмена балета и роковой прыжок. Омск в воскресенье

Тетрис-панк, отмена балета и роковой прыжок. Омск в воскресенье

31 марта 2024, 14:01
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Тетрис-панк, нинтендо-лезгинка.

«Шумные и угрожающие выходки» — омский музыкальный коллектив. Да, и кстати, пишется их название со строчной, маленькой буквы. И совсем недавно они выступали в баре «Хука», отмечая 7-летие своего коллектива. Что такое «слэм», «нойз-рэп» и безудержная энергия — в материале корреспондента Города55, Евгения Игишева:

«Пошумели, поугрожали». Как в Омске прошел концерт тетрис-панк-группы
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Новость №2. Казачество не одобрило гастроли балета в Омске.

Совет атаманов казачьего народа выступил против балета «Распутин», который пройдет в Омске уже завтра. И сегодняшний день, скорее всего, поставил точку в противостоянии казаков и балетмейстеров: министерство культуры приняло к сведению их информацию и даже передало ее в уполномоченные органы. Но вопрос все еще остается открытым — представители казачества продолжают борьбу за духовную безопасность народа.

Совет атаманов казачьего народа будет добиваться отмены балета «Распутин» в Омске
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Новость №3. Шаг в пустоту окна.

Конец дня принес совсем уж грустные новости: в распоряжении Города55 очевидец предоставил видеозапись трагического момента — девушка выпрыгнула в окно 7 этажа. В падении она ударилась о кондиционер, но, по имеющейся информации, девушка смогла выжить.

Омич сообщил о девушке, прыгнувшей из окна 7 этажа минувшей ночью
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#Омск#Итоги дня#Илья Скобин#Тетрис-панк#Отмена балета
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