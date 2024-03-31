Тетрис-панк, отмена балета и роковой прыжок. Омск в воскресенье

Совет атаманов казачьего народа выступил против балета «Распутин», который пройдет в Омске уже завтра. И сегодняшний день, скорее всего, поставил точку в противостоянии казаков и балетмейстеров: министерство культуры приняло к сведению их информацию и даже передало ее в уполномоченные органы. Но вопрос все еще остается открытым — представители казачества продолжают борьбу за духовную безопасность народа.