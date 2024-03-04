Зампредседателя правительства Омской области Ромахин стал кандидатом в атаманы

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Омске состоялось заседание Совета атаманов Омского отдельского казачьего общества. Среди участников был Атаман СВКО казачий полковник А. С. Тимошенко, а также зампред областного правительства Алексей Ромахин.
Во время собрания Ромахин выдвинул свою кандидатуру на должность Атамана Омской казачьей общины, поскольку он активно вовлечен в развитие сибирских казаков и планирует продолжать их развитие.
Также Совет рассмотрел важные вопросы о задачах Омского ОКО в этом году, участии казаков в СВО, подготовке гуманитарной помощи, работе с семьями участников СВО, а также участии в региональных и всероссийских конкурсах. Все члены совета одобрили решения, принятые на собраниях.