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Алексей Ромахин

Зампредседателя правительства Омской области Ромахин стал кандидатом в атаманы

4 марта 2024, 06:52
Фото: Портал Правительства Омской области
Алексей Ромахин
Об этом сообщили на совете атаманов казачьего общества.

В Омске состоялось заседание Совета атаманов Омского отдельского казачьего общества. Среди участников был Атаман СВКО казачий полковник А. С. Тимошенко, а также зампред областного правительства Алексей Ромахин.

Во время собрания Ромахин выдвинул свою кандидатуру на должность Атамана Омской казачьей общины, поскольку он активно вовлечен в развитие сибирских казаков и планирует продолжать их развитие.

Совет атамановСовет атаманов
Совет атамановСовет атаманов
Совет атамановСовет атаманов
Совет атаманов
Фото: Сибирское войсковое казачье общество

Также Совет рассмотрел важные вопросы о задачах Омского ОКО в этом году, участии казаков в СВО, подготовке гуманитарной помощи, работе с семьями участников СВО, а также участии в региональных и всероссийских конкурсах. Все члены совета одобрили решения, принятые на собраниях.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости
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