Зампредседателя правительства Омской области Ромахин стал кандидатом в атаманы

Также Совет рассмотрел важные вопросы о задачах Омского ОКО в этом году, участии казаков в СВО, подготовке гуманитарной помощи, работе с семьями участников СВО, а также участии в региональных и всероссийских конкурсах. Все члены совета одобрили решения, принятые на собраниях.