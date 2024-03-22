Финалистка «Голос 60+» и «Ты супер». Омичка прошла кастинг в новое музыкальное шоу

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Светлана Иванова из Омска прошла кастинг во всероссийский вокальный конкурс «Звезда — 2024». Премьера состоится уже 6 апреля на телеканале «Звезда».
«Друзья, скоро начнется проект „Звезда 2024“, в котором я принимаю участие, все участники интересные, молодые, амбициозные, талантливые, рекомендую смотреть, получать удовольствие и голосовать за меня. Очень хочу попасть в финал. Без ваших голосов мне никак не обойтись», — написала в своих соцсетях омичка.
62-летняя омичка указала в своей анкете, что считает себя счастливым человеком, мамой и бабушкой. С самого детства она всегда поет, увлекается квантовой психологией, нумерологией и эзотерикой, а также любит карты Таро.
Отметим, что за последние пару лет Светлана Иванова приняла участие в шоу на двух федеральных каналах. Сначала она появилась в проекте «Голос 60+», где дошла до суперфинала, а затем в «Ты супер 60+», где также стала финалисткой проекта.