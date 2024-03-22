Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

иллюстрация

Финалистка «Голос 60+» и «Ты супер». Омичка прошла кастинг в новое музыкальное шоу

22 марта 2024, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

Финалистка «Голос 60+» из Омска поборется за победу в новом музыкальном шоу

В конкурсе примут участие 89 певцов из разных регионов России. Главный приз — это деньги для «профессионального продвижения».

Светлана Иванова из Омска прошла кастинг во всероссийский вокальный конкурс «Звезда — 2024». Премьера состоится уже 6 апреля на телеканале «Звезда».

«Друзья, скоро начнется проект „Звезда 2024“, в котором я принимаю участие, все участники интересные, молодые, амбициозные, талантливые, рекомендую смотреть, получать удовольствие и голосовать за меня. Очень хочу попасть в финал. Без ваших голосов мне никак не обойтись», — написала в своих соцсетях омичка.
Светлана ИвановаСветлана Иванова
Светлана Иванова
Фото: Проект «Звезда»

62-летняя омичка указала в своей анкете, что считает себя счастливым человеком, мамой и бабушкой. С самого детства она всегда поет, увлекается квантовой психологией, нумерологией и эзотерикой, а также любит карты Таро.

Отметим, что за последние пару лет Светлана Иванова приняла участие в шоу на двух федеральных каналах. Сначала она появилась в проекте «Голос 60+», где дошла до суперфинала, а затем в «Ты супер 60+», где также стала финалисткой проекта.

Омичка покорила телезрителей на федеральном музыкальном шоу талантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Медсестра из Омской области выбыла из реалити-шоу «Выжить в Самарканде»
#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Премьера#Эзотерика#Звезда
Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
Сегодня, 10:42
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"