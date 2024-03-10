Вернуться спустя год. Омский боец Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом в UFC 299

В рамках UFC 299 бой Яна и Ядонга открыл основной кард турнира. В первом периоде бойцы «знакомились», обмениваясь одиночными ударами, но позже Ядонг нашел «подход» к Яну, заставив того нервничать — «Кунг-фу парень» показывал готовность к проходу в ноги, но отскакивал. Первый раунд завершился переходом в партер — Ядонг смог повалить россиянина, но Петру удалось подняться и даже схватить соперника за ногу, но контратаковать уже не получилось.