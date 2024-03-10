Вернуться спустя год. Омский боец Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом в UFC 299

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 06:50
31-летний омский боец отметил свое возвращение на арену победой — в ночь с 9 на 10 марта, в Майами состоялся бой Петра Яна с Сонгом Ядонгом — решением судей, победу отдали омичу (его признали победителем в двух раундах из трех единогласно).
В рамках UFC 299 бой Яна и Ядонга открыл основной кард турнира. В первом периоде бойцы «знакомились», обмениваясь одиночными ударами, но позже Ядонг нашел «подход» к Яну, заставив того нервничать — «Кунг-фу парень» показывал готовность к проходу в ноги, но отскакивал. Первый раунд завершился переходом в партер — Ядонг смог повалить россиянина, но Петру удалось подняться и даже схватить соперника за ногу, но контратаковать уже не получилось.
Во втором периоде Сонг Ядонг провел серию опасных ударов, зажав омича у сетки, а позже стал особенно активно использовать уловку с возможным проходом в ноги: вместо ожидаемого Яном тейкдауна китайский боец наносил боковые удары. Ближе к концу второго раунда Петр пошел в атаку, повалив Сонга на настил и проведя серию ударов сверху (последний получил рассечение левой брови).
Третий раунд также начался с атаки омича: неудачный проход в ноги соперника сменился мощным ударом ноги с разворота — Сонг смог защититься. Бой завершился в борьбе: Ядонг смог обхватить Петра, но последний, закрепляя успех раунда, повалил соперника на настил, нанося удары локтем и удерживая соперника до финальной сирены.
Бой завершился с итоговым счетом 29:28 в пользу Петра Яна. Омичу также принадлежит и лидерство по акцентированным ударам в поединке — 87 против 64.
Напомним, ранее омичи одерживали и другие крупные победы: 9 марта омский «Авангард» завершил серию встреч с тольяттинской «Ладой», выйдя в новый раунд плей-офф Кубка Гагарина.