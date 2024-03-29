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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Появилась дата прощания с омским музыкантом Григорием Василевским

Стало известно, когда пройдет прощание с омским музыкантом Григорием Василевским

29 марта 2024, 13:28
Фото: Соцсети подруги Григория Василевского

Появилась дата прощания с омским музыкантом Григорием Василевским

Прощание с музыкантом пройдет в Воскресенском военном соборе 4 апреля, об этом сообщила его близкая подруга.

Прощание с омским музыкантом Григорием Василевским состоится 4 апреля, оно пройдет в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская, 16. После этого будет организован поминальный обед. Информацию опубликовала у себя на странице близкая подруга Григория.

Напомним, что музыкант скончался во время занятий фехтованием несколько дней назад, ему было 38 лет. Григория Василевский являлся лидером группы «Банда Василевского».

На занятии по фехтованию умер омский музыкант Григорий Василевский
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#Музыкант#Омск#Омская область#Музыканты#Смерть человека#Смертность#Смерть#Новости#Прощание#Анастасия Баянова
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