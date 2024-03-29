Стало известно, когда пройдет прощание с омским музыкантом Григорием Василевским

Прощание с омским музыкантом Григорием Василевским состоится 4 апреля, оно пройдет в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская, 16. После этого будет организован поминальный обед. Информацию опубликовала у себя на странице близкая подруга Григория.