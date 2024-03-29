Стало известно, когда пройдет прощание с омским музыкантом Григорием Василевским

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Прощание с омским музыкантом Григорием Василевским состоится 4 апреля, оно пройдет в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская, 16. После этого будет организован поминальный обед. Информацию опубликовала у себя на странице близкая подруга Григория.
Напомним, что музыкант скончался во время занятий фехтованием несколько дней назад, ему было 38 лет. Григория Василевский являлся лидером группы «Банда Василевского».