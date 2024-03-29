Омичка Ольга Булатова передала 1% «Спецпроекта» другой своей фирме

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В обществе с ограниченной ответственностью «Спецпроект», прописанном в Омске на улице Доковская, изменилась структура собственности. До недавнего времени весь уставный капитал этой фирмы принадлежал ООО «СМУ № 1», но теперь 1% перешел к ООО «Бизнес-Партнер».
Все три фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу и имеют одного и того же учредителя. Это Ольга Булатова, которая входит в число самых богатых омичек. Основной доход ей приносит «СМУ № 1», строительная компания с годовым оборотом больше 200 млн рублей. «Бизнес-Партнер» специализируется на оптовой торговле стройматериалами, «Спецпроект» — на аренде и управлении собственной недвижимостью.
В декабре 2023 года Город55 писал о том, что Булатова стала владелицей Северо-Дубровского карьера в Челябинской области. Этот актив был поделен как раз между «Спецпроектом» и «Бизнес-Партнером» в пропорции 95 к 5.