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Омичка Ольга Булатова по-новому поделила один из своих активов

Омичка Ольга Булатова передала 1% «Спецпроекта» другой своей фирме

29 марта 2024, 05:24
Фото: 1MI

Омичка Ольга Булатова по-новому поделила один из своих активов

Основная часть уставного капитала по-прежнему принадлежит «СМУ № 1».

В обществе с ограниченной ответственностью «Спецпроект», прописанном в Омске на улице Доковская, изменилась структура собственности. До недавнего времени весь уставный капитал этой фирмы принадлежал ООО «СМУ № 1», но теперь 1% перешел к ООО «Бизнес-Партнер».

Все три фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу и имеют одного и того же учредителя. Это Ольга Булатова, которая входит в число самых богатых омичек. Основной доход ей приносит «СМУ № 1», строительная компания с годовым оборотом больше 200 млн рублей. «Бизнес-Партнер» специализируется на оптовой торговле стройматериалами, «Спецпроект» — на аренде и управлении собственной недвижимостью.

В декабре 2023 года Город55 писал о том, что Булатова стала владелицей Северо-Дубровского карьера в Челябинской области. Этот актив был поделен как раз между «Спецпроектом» и «Бизнес-Партнером» в пропорции 95 к 5.

Омичка Ольга Булатова стала обладательницей карьера в Челябинской области
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ольга Булатова#Переход доли
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