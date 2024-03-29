Омичка Ольга Булатова передала 1% «Спецпроекта» другой своей фирме

Все три фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу и имеют одного и того же учредителя. Это Ольга Булатова, которая входит в число самых богатых омичек. Основной доход ей приносит «СМУ № 1», строительная компания с годовым оборотом больше 200 млн рублей. «Бизнес-Партнер» специализируется на оптовой торговле стройматериалами, «Спецпроект» — на аренде и управлении собственной недвижимостью.