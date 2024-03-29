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Совет по туризму Омской области возглавил министр образования

Иван Кротт «подвинул» Олега Зарембу в совете по туризму

29 марта 2024, 11:12
Фото: 1MI

Совет по туризму Омской области возглавил министр образования

В совет включили еще и двух представителей бизнеса.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 28 марта, указ, который касается состава совета по развитию туризма в регионе. Из документа следует, в частности, что новыми членами совета становятся министр экологии и природных ресурсов Татьяна Хавронина, вице-мэр Инна Елецкая, министр образования и вице-губернатор Иван Кротт. Последний станет председателем.

Кроме того, членами совета станут двое чиновников рангом ниже (начальники отделов в составе минстроя и минцифры) и двое представителей бизнеса. Это директор турагенства «ТАИС-Омск» Егор Канунников и директор гостиницы «Аврора» Сергей Мелехов.

Из состава совета выходят Лариса Жукова (первый заместитель директора департамента образования городской администрации), Олег Федоренко (директор департамента культуры), Андрей Ключенко (бывший глава областного минцифры), Александр Сердюков (бывший заместитель министра экологии), Наталья Старченкова (бывший главный архитектор Омской области) и Олег Заремба (вице-губернатор, курирующий вопросы внутренней политики).

Именно Заремба был председателем совета. Теперь его сменил министр образования.

Совет по развитию туризма был создан в 2013 году Виктором Назаровым (тогда исполняющим обязанности губернатора). Его официальная задача — «содействие развитию сферы туризма, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, создание благоприятных условий для организации отдыха населения Омской области».

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#Туризм#Омск#Николай Эйхвальд
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