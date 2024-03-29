Иван Кротт «подвинул» Олега Зарембу в совете по туризму

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 28 марта, указ, который касается состава совета по развитию туризма в регионе. Из документа следует, в частности, что новыми членами совета становятся министр экологии и природных ресурсов Татьяна Хавронина, вице-мэр Инна Елецкая, министр образования и вице-губернатор Иван Кротт. Последний станет председателем.