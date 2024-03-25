Скончался заслуженный юрист РФ, зампредседателя Омского областного суда Юрий Сергеев

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Некролог заместителю председателя Омского областного суда Юрию Сергееву опубликовали в пресс-службе судов Омской области. Почетный работник судебной системы ушел из жизни вчера, 24 марта, ему было 78 лет.
Юрий Сергеев десятки лет отработал в судебной системе Омской области. Начинал он с должности народного судьи райнарсуда, на которую был назначен в 1973 году, потом последовала работа в Называевском городском суде, а затем — в Первомайском.
В 1993 году Юрия Сергеева избрали членом Омского областного суда, а еще через год, в 1994, он стал зампредседателя суда и проработал на этой должности до вплоть отставки в 2007 году.
В 1999 году Сергеев получил звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», несколькими годами позже ему был присвоен высший квалификационный класс и звание «Почетный работник судебной системы».
Город55 приносит соболезнования родным и близким Юрия Сергеева.