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Скончался заслуженный юрист РФ, зампредседателя Омского областного суда Юрий Сергеев

25 марта 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске скончался зампредседателя областного суда Юрий Сергеев

Почетный работник судебной системы ушел из жизни вчера, 24 марта, ему было 78 лет.

Некролог заместителю председателя Омского областного суда Юрию Сергееву опубликовали в пресс-службе судов Омской области. Почетный работник судебной системы ушел из жизни вчера, 24 марта, ему было 78 лет.

Юрий Сергеев десятки лет отработал в судебной системе Омской области. Начинал он с должности народного судьи райнарсуда, на которую был назначен в 1973 году, потом последовала работа в Называевском городском суде, а затем — в Первомайском.

В 1993 году Юрия Сергеева избрали членом Омского областного суда, а еще через год, в 1994, он стал зампредседателя суда и проработал на этой должности до вплоть отставки в 2007 году.

В 1999 году Сергеев получил звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», несколькими годами позже ему был присвоен высший квалификационный класс и звание «Почетный работник судебной системы».

Город55 приносит соболезнования родным и близким Юрия Сергеева.

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#Омск#Омская область#Суд#Смерть#Новости#Судья#Некролог#Анастасия Баянова
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