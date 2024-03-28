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Главой омского минюста стал прокурор Павел Данченко

28 марта 2024, 11:01
Фото: 1MI
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Данченко ранее трудился на должности заместителя прокурора Омска.

Управление министерства юстиции РФ по Омской области возглавил Павел Данченко. Соответствующая информация появилась вчера, 27 марта, в едином госреестре юридических лиц.

В 2007–2008 годах Данченко работал на должности зампрокурора Омска, затем исполнял обязанности прокурора города. Позже он уехал трудиться в Белгородскую область. В 2020 году Павел Данченко стал главой Управления генеральной прокуратуры по СФО. В 2021 году был вновь назначен на должность зампрокурора города.

Ранее омское Управление минюста возглавлял Алексей Сокольников. Он покинул пост в феврале.

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#Общество#Омск#Прокурор#Белгородская область#Евгений Игишев#Министерство юстиции#Павел Данченко
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