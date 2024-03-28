Главой омского минюста стал прокурор Павел Данченко

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Управление министерства юстиции РФ по Омской области возглавил Павел Данченко. Соответствующая информация появилась вчера, 27 марта, в едином госреестре юридических лиц.
В 2007–2008 годах Данченко работал на должности зампрокурора Омска, затем исполнял обязанности прокурора города. Позже он уехал трудиться в Белгородскую область. В 2020 году Павел Данченко стал главой Управления генеральной прокуратуры по СФО. В 2021 году был вновь назначен на должность зампрокурора города.
Ранее омское Управление минюста возглавлял Алексей Сокольников. Он покинул пост в феврале.