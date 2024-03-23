Карьерный рост. В Омской области назначили новых заместителей министров

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Published Сегодня, 05:53
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В Омской области анонсировали новые кадровые назначения. Высокие должности получили участники и победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение».
Новых членов команды губернатор Виталий Хоценко представил сегодня, 23 марта, на оперативном совещании регионального кабмина.
На пост замминистра экономического развития Омской области назначили Кирилла Самодинского. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности областного экономического ведомства. Замминистра образования стала Наталья Щербина, которая до этого руководила отделом контрактной службы в ОмГПУ.
К своим обязанностям приступил также Егор Гришаев, которого ранее назначили на должность замминистра энергетики и ЖКХ. А пост зампредседателя РЭК Омской области получила Екатерина Кулагина.
Кадровые назначения произошли и в больницах области. Заведующий городской поликлиникой №2 Сергей Федоренко стал руководителем Москаленской ЦРБ. А заместитель главного врача поликлиники №15 Ольга Наумова будет координировать две поликлиники: она теперь также работает заместителем главврача по поликлинической работе больнице имени Кабанова.
Добавим, что это лишь первая волна назначений, впоследствии губернатор Омской области представит и других людей, которые получат высокие должности.