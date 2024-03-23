Карьерный рост. В Омской области назначили новых заместителей министров

Кадровые назначения произошли и в больницах области. Заведующий городской поликлиникой №2 Сергей Федоренко стал руководителем Москаленской ЦРБ. А заместитель главного врача поликлиники №15 Ольга Наумова будет координировать две поликлиники: она теперь также работает заместителем главврача по поликлинической работе больнице имени Кабанова.