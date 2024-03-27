Гендиректор омского завода металлоконструкций устроил передел «Кит-Интерьера»

Напомним: ООО «Кит-Интерьер» управляет одноименным торговым центром. В свое время этот ТЦ был построен на деньги Омского завода металлоконструкций, и как раз директор последнего Сергей Куропаткин оказался владельцем почти половины уставного капитала после недавнего превращения «Кит-Интерьера» из ЗАО в ООО. Тот же состав учредителей и в ООО «Гнездо», пережившим такую же метаморфозу.