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В компании, управляющей «Кит-Интерьером», изменились доли совладельцев

Гендиректор омского завода металлоконструкций устроил передел «Кит-Интерьера»

27 марта 2024, 11:06
Фото: 1MI

В компании, управляющей «Кит-Интерьером», изменились доли совладельцев

Существенно увеличилась доля в УК компании Куропаткина-младшего.

В обществе с ограниченной ответственностью «Кит-Интерьер» изменилась структура собственности. Уставный капитал по-прежнему принадлежит 4 бизнесменам, но поделен он по-новому. Доля Сергея Куропаткина уменьшилась с 48,84% до 43,99%, а доля Александра Ботенко (по совместительству директора компании) — с 36,09% до 29,23%. За счет этого доля Андрея Долгополова выросла с 14,76% до 16,35%, а доля Ивана Куропаткина — с 0,28% до внушительных 10,42%.

Напомним: ООО «Кит-Интерьер» управляет одноименным торговым центром. В свое время этот ТЦ был построен на деньги Омского завода металлоконструкций, и как раз директор последнего Сергей Куропаткин оказался владельцем почти половины уставного капитала после недавнего превращения «Кит-Интерьера» из ЗАО в ООО. Тот же состав учредителей и в ООО «Гнездо», пережившим такую же метаморфозу.

«Кит-Интерьер» и «Гнездо» стали обществами с ограниченной ответственностью
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли#Сергей Куропаткин#Кит-Интерьер
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