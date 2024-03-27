Гендиректор омского завода металлоконструкций устроил передел «Кит-Интерьера»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В обществе с ограниченной ответственностью «Кит-Интерьер» изменилась структура собственности. Уставный капитал по-прежнему принадлежит 4 бизнесменам, но поделен он по-новому. Доля Сергея Куропаткина уменьшилась с 48,84% до 43,99%, а доля Александра Ботенко (по совместительству директора компании) — с 36,09% до 29,23%. За счет этого доля Андрея Долгополова выросла с 14,76% до 16,35%, а доля Ивана Куропаткина — с 0,28% до внушительных 10,42%.
Напомним: ООО «Кит-Интерьер» управляет одноименным торговым центром. В свое время этот ТЦ был построен на деньги Омского завода металлоконструкций, и как раз директор последнего Сергей Куропаткин оказался владельцем почти половины уставного капитала после недавнего превращения «Кит-Интерьера» из ЗАО в ООО. Тот же состав учредителей и в ООО «Гнездо», пережившим такую же метаморфозу.