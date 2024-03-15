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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

«Кит-Интерьер» и «Гнездо» снова превратились из ЗАО в ООО

«Кит-Интерьер» и «Гнездо» стали обществами с ограниченной ответственностью

15 марта 2024, 11:05
Фото: 1MI

«Кит-Интерьер» и «Гнездо» снова превратились из ЗАО в ООО

В двух компаниях, связанных с заводом металлоконструкций, одновременно прошла реорганизация.

В двух крупных омских фирмах в одно время произошли одинаковые изменения. Закрытые акционерные общества «Кит-Интерьер» и «Гнездо» 14 марта превратились в общества с ограниченной ответственностью. Решение о реорганизации было принято 20 ноября 2023 года.

Стоит уточнить, что обе компании связаны с Омским заводом металлоконструкций: именно это предприятие в свое время стало инвестором строительства торговых центров «Кит-Интерьер» и «Гнездо». Сейчас у двух ООО один и тот же список учредителей. Сергею Куропаткину (гендиректору АО «ОмЗМ-Металл») в обоих случаях принадлежит 48,84% уставного капитала, Александру Ботенко (гендиректору «Кит-Интерьера») — 36,09%, Андрею Долгополову — 14,76%, Ивану Куропаткину (гендиректору «Гнезда») — 0,28%.

До 2014 года обе компании были обществами с ограниченной ответственностью. Таким образом, теперь им вернули прежний статус.

#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Завод металлоконструкций#Сергей Куропаткин#Кит-Интерьер#Гнездо
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