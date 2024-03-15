«Кит-Интерьер» и «Гнездо» стали обществами с ограниченной ответственностью

Стоит уточнить, что обе компании связаны с Омским заводом металлоконструкций: именно это предприятие в свое время стало инвестором строительства торговых центров «Кит-Интерьер» и «Гнездо». Сейчас у двух ООО один и тот же список учредителей. Сергею Куропаткину (гендиректору АО «ОмЗМ-Металл») в обоих случаях принадлежит 48,84% уставного капитала, Александру Ботенко (гендиректору «Кит-Интерьера») — 36,09%, Андрею Долгополову — 14,76%, Ивану Куропаткину (гендиректору «Гнезда») — 0,28%.