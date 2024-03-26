Тонкий лед и таяние берегов. В Омской области закрыли первые ледовые переправы

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
О закрытии первых переправ сообщили в региональном МЧС. Из-за повышения температуры толщина и прочность льда уменьшается, также постепенно таят берега. По этим причинам было принято решение прекратить работу «Большереченской» и «Черлакской» переправ.
Первая соединяет рабочий поселок Большеречье и село Артын Муромцевского района, а вторая — рабочие поселки Черлак и Нововаршавка. На участках уже установлены запрещающие знаки и закрыты шлагбаумы.
«Уважаемые автолюбители, пользуйтесь только действующими ледовыми переправами, и ни в коем случае не пытайтесь переправиться по льду на уже закрытых ледовых переправах, а также в несанкционированных местах!» — обратились к жителям региона в МЧС.
Напомним, что в конце прошлого года на переправе в Знаменском районе под лед провалился трактор. К счастью, обошлось без пострадавших.