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В Омской области закрыли первые ледовые переправы

Тонкий лед и таяние берегов. В Омской области закрыли первые ледовые переправы

26 марта 2024, 10:36
Фото: МЧС России по Омской области

В Омской области закрыли первые ледовые переправы

Из-за весеннего потепления передвигаться по переправам становится все менее безопасно, по этой причине уже закрыты две из них — «Большереченская» и «Черлакская».

О закрытии первых переправ сообщили в региональном МЧС. Из-за повышения температуры толщина и прочность льда уменьшается, также постепенно таят берега. По этим причинам было принято решение прекратить работу «Большереченской» и «Черлакской» переправ.

Первая соединяет рабочий поселок Большеречье и село Артын Муромцевского района, а вторая — рабочие поселки Черлак и Нововаршавка. На участках уже установлены запрещающие знаки и закрыты шлагбаумы.

«Уважаемые автолюбители, пользуйтесь только действующими ледовыми переправами, и ни в коем случае не пытайтесь переправиться по льду на уже закрытых ледовых переправах, а также в несанкционированных местах!» — обратились к жителям региона в МЧС.

Напомним, что в конце прошлого года на переправе в Знаменском районе под лед провалился трактор. К счастью, обошлось без пострадавших.

Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор
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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Новости#Переправа#Переправы#Ледовые переправы#Анастасия Баянова
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