Сделать воду чистой с помощью ваты: ставропольский ученый изобрел девайс для фильтра

Как говорит сам автор разработки, уникальность устройства состоит в том, что для смены фильтрующего элемента не нужно обращаться к производителю, так как он сделан из обычного хлопка: любой человек может просто купить в аптеке вату, вставить ее в устройство и получить заряженную кассету, пригодную для дальнейшего использования. Важным моментом здесь является то, что хлопок — природный разлагающийся материал, а значит, его утилизация не навредит окружающей среде.