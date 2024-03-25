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В Омской области появился новый заместитель министра образования

«Компетентный управленец». В Омской области назначили нового замминистра образования

25 марта 2024, 08:25
Фото: Евгения Гамова / Пресс-служба министерства образования Омской области

В Омской области появился новый заместитель министра образования

Должность заняла Наталия Щербина, указ о назначении уже подписал Виталий Хоценко.

Новым заместителем министра образования Омской области стала Наталия Щербина, соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Виталий Хоценко. До назначения Щербина руководила отделом контрактной службы в ОмГПУ, имеет два высших образования.

На новой должности замминистра будет отвечать за материально-техническое обеспечение учебных заведений региона, курировать госзакупки и капитальный ремонт образовательных учреждений, также в ее зону ответственности будет входить блок безопасности.

С назначением Наталию Щербину поздравил зампред правительства Омской области, министр образования Иван Кротт.

«Рад, что в команде министерства образования Омской области появился еще один грамотный и компетентный управленец. Наталия Ивановна Щербина назначена моим новым заместителем по итогам регионального кадрового проекта „Омская область: ПРОдвижение“. Будем работать в команде», — отметил Иван Кротт.
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