«Компетентный управленец». В Омской области назначили нового замминистра образования

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Новым заместителем министра образования Омской области стала Наталия Щербина, соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Виталий Хоценко. До назначения Щербина руководила отделом контрактной службы в ОмГПУ, имеет два высших образования.
На новой должности замминистра будет отвечать за материально-техническое обеспечение учебных заведений региона, курировать госзакупки и капитальный ремонт образовательных учреждений, также в ее зону ответственности будет входить блок безопасности.
С назначением Наталию Щербину поздравил зампред правительства Омской области, министр образования Иван Кротт.
«Рад, что в команде министерства образования Омской области появился еще один грамотный и компетентный управленец. Наталия Ивановна Щербина назначена моим новым заместителем по итогам регионального кадрового проекта „Омская область: ПРОдвижение“. Будем работать в команде», — отметил Иван Кротт.