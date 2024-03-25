Доставлены в больницу. На трассе Тюмень-Омск случилось ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию сегодня днем, около 15:00. На место отправились правоохранители.
Полицейским удалось установить, что 31-летний водитель иномарки «Изудзу Эльф» ехал по трассе Тюмень-Омск. Там, в районе 610 километра, он выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль «Мерседес», за его рулем находилась 46-летняя женщина.
В результате оба водителя и пассажиры второй машины пострадали, им понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.