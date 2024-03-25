Доставлены в больницу. На трассе Тюмень-Омск случилось ДТП с пострадавшими

Полицейским удалось установить, что 31-летний водитель иномарки «Изудзу Эльф» ехал по трассе Тюмень-Омск. Там, в районе 610 километра, он выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль «Мерседес», за его рулем находилась 46-летняя женщина.