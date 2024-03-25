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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

На трассе Тюмень-Омск снова случилась авария с пострадавшими

Доставлены в больницу. На трассе Тюмень-Омск случилось ДТП с пострадавшими

25 марта 2024, 13:26
Фото: 1MI

На трассе Тюмень-Омск снова случилась авария с пострадавшими

Авария произошла сегодня около 15:00, в ней пострадали водители двух иномарок и пассажиры.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию сегодня днем, около 15:00. На место отправились правоохранители.

Полицейским удалось установить, что 31-летний водитель иномарки «Изудзу Эльф» ехал по трассе Тюмень-Омск. Там, в районе 610 километра, он выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль «Мерседес», за его рулем находилась 46-летняя женщина.

В результате оба водителя и пассажиры второй машины пострадали, им понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Видео: УМВД России по Омской области
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